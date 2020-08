Zwei Kurse starten nach Ferien

Cloppenburg Zwei Zertifikatskurse des Bildungswerkes für den Entlastenden Dienst (ED) beginnen nach den Sommerferien. Der Betreuungskursus beginnt am Montag, 31. August, um 18.30 Uhr. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden für die Betreuung von vornehmlich Demenzerkrankten geschult, um damit die pflegenden Familienangehörigen zu entlasten, heißt es in der Ankündigung.

Der zweite Kurs bezieht sich auf „Haushaltsnahe Dienstleistungen“. Er beginnt am Mittwoch, 2. September um 18.30 Uhr. In diesem Kurs geht es neben den Grundlagen zur Betreuung auch um hauswirtschaftliche Aufgaben, die unmittelbar mit der betreuten Person zusammenhängen. Dieser Kurs wird von einer russischsprechenden Dolmetscherin begleitet. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist die Teilnahmezahl begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung zu den Kursen ist daher unter Telefon 0 44 71/9 10 80 oder www.bildungswerk-clp.de empfehlenswert.