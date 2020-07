Zweiter Bildungsweg: Mit Willensstärke zum Realschulabschluss

Cloppenburg Mit viel Motivation und Willensstärke waren 29 junge Frauen und Männer auf dem Zweiten Bildungsweg erfolgreich: Am Mittwoch erhielten sie in der Volkshochschule Cloppenburg ihr Zeugnis über den Realschulabschluss, nachdem sie sich ein Jahr lang in der VHS vorbereitet hatten.

Mit Hilfe von Online-Unterricht und Homeschooling konnten sich die Teilnehmenden auch während des Lockdowns gut vorbereiten und nahmen nun – mit dem coronabedingten Abstand – ihre Zeugnisse entgegen.

Die umfangreichen Prüfungen wurden von Lehrern der VHS und der Johann-Comenius-Oberschule Cloppenburg, mit der eine langjährige Kooperation besteht, unter dem Vorsitz von Klaus Bartschke abgenommen.

Der Übergang in die Ausbildung ist ein besonderer Schwerpunkt der Schulabschlusskurse der VHS, so dass eine Reihe von Teilnehmern bereits ihre Ausbildungsverträge unterschrieben haben – andere werden weiterführende Schulen besuchen.

Die nächsten Schulabschlusskurse in der Volkshochschule starten bereits nach den Sommerferien Ende August.