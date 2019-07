Cloppenburg In Deutschland fällt es depressiven Menschen oft schwer, offen über ihre Krankheit zu sprechen. Sie fürchten Diskriminierung im Job, im Freundeskreis. Um die Krankheit zu entstigmatisieren, radeln derzeit drei Tandems bei der sogenannten Mut-Tour durch den Nordwesten bis nach Lübeck. Bis zum 1. September werden so von unterschiedlichen Teilnehmern deutschlandweit 3600 Kilometern zurückgelegt.

Depressionen sind eine Krankheit, die behandelbar ist – das wollen die Teilnehmer vermitteln. Indem sie mit Menschen ins Gespräch kommen, andere Radfahrer mit auf ihre Touren nehmen oder bei Veranstaltungen auf der Strecke dabei sind. Sie wollen außerdem Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Auch in Cloppenburg machten am Sonntagnachmittag sechs Radler Halt. Sie waren am Samstag in Osnabrück gestartet und kommen am 2. August in Lübeck an.

Eine Wiederholungstäterin bei der Mut-Tour ist Elvira Wandrey aus Osnabrück. Sie fährt seit 2014 regelmäßig mit. Die 65-Jährige ist schon zweimal im Job wegen ihrer Krankheit diskriminiert worden. In ihrer Ausbildungszeit habe sie das Gerede „über sich ergehen lassen“. Das ist über 40 Jahre her, heute würde sie in den Dialog treten. „Ich möchte, das offen mit mir geredet wird“, sagt die Osnabrückerin, die die Kombination aus der Art von Öffentlichkeitsarbeit der Mut-Tour und den „Abenteuer-Gedanken“ toll findet.

Denn eigentlich zelten die Tandems, in diesem Jahr wird aber in festen Unterkünften genächtigt. Außerdem versorgen sich die Radler selbst. Weitere Pluspunkte sind für Andrea Roosch aus Bremen, dass sie in der Natur ist, sich bewegt und mit den anderen Radfahrern – aber auch mit den Menschen auf der Strecke – ins Gespräch kommt. „Die Mut-Tour hat etwas therapeutisches. Ich gehe danach gestärkter in den Alltag“, sagt die 53-Jährige.

Mit der Radtour, deren Tagesetappen etwa 70 Kilometer lang sind, wollen die Teilnehmer auch zeigen, dass sie leistungsfähig sind. „Wir können normal am Alltag teilhaben. Jeder kann die Krankheit bekommen, Vielen sieht man die Depression nicht an“, sagt Roosch. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass Depressionen – bei allen Fortschritten im Umgang mit der Krankheit – irgendwann kein Stigma mehr sind.