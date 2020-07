DLRG-Siegel für ULF

Schon seit Jahren schließen immer mehr Schwimmbäder in Deutschland, weniger Kinder lernen schwimmen, viele Schulen haben keinen Zugang zu Schwimmbädern mehr. Um diesem anhaltenden Trend entgegenzuwirken, verlieh die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nun in Bad Nenndorf erstmals das Schulsiegel der DLRG für besondere Leistungen in der Schwimmausbildung. Das ULF war dabei eine von 13 niedersächsischen Schulen. Über das Siegel für das Gymnasium freuen sich Christoph Penning (von links), Birgit Lucassen und der stellvertretende Schulleiter Dr. Norbert Dörner.BILD: Martina Bramlage