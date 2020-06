Arche Elisabethfehn: Naschgarten ist bei Kindern beliebt

Elisabethfehn Einen begehbaren Naschgarten hatten die Mädchen und Jungen im Haus für Kinder und Familien in der Kindertagesstätte Die Arche in Elisabethfehn im Frühjahr 2016 in Zusammenarbeit mit der Elisabethfehner Ortsgruppe des Nabu angelegt. Nach nunmehr vier Jahren erfreue sich der Garten immer noch sehr großer Beliebtheit bei den Kindern. „Für unsere Kinder ist es immer wieder ein tolles Erlebnis, im Naschgarten zu naschen“, sagt Leiterin Regina Freer.

Garten für alle Sinne

Immer wieder komme der Naschgarten auch dem Frühstücks- und Vesperbuffet der Kindertagesstätte zu Gute. Die Kinder ernteten frische Tomaten und Gurken, die sie dann zum Frühstück und zur Vesper zubereiteten und verspeisten. Außerdem liebten es die Kinder, neben dem Spielen auf dem Außengelände auch mal eigenständig einen Ausflug in den Naschgarten zu machen, um ihn mit allen Sinnen zu erleben. „Immer wieder kann man Kinder dabei beobachten, wie sie Kräuter zwischen den Fingern reiben, daran riechen und Himbeeren und Erdbeeren probieren“, sagt Freer.

Das Pflegen und Ernten der Pflanzen sei Teil der pädagogischen Arbeit. Beim Anpflanzen, Gießen, Düngen, Ernten, Beschneiden und Harken des Beets würden neben den lebenspraktischen Kompetenzen auch andere Entwicklungsbereiche angesprochen. Die Kinder lernten Neues über Tiere, Pflanzen und die Elemente sowie den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Natur. „Durch den persönlichen Bezug wird sich das Bewusstsein für die Natur bei den Kindern verändern“, sagt Regina Freer.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Entstehung des Naschgartens erklärt sie so: Da einige Sträucher und Bäume in der Kindertagesstätte erkrankt waren, mussten sie gerodet werden. Der Baum- und Strauchbestand sollte jedoch wieder aufgefüllt werden. Dabei wollte die Kindertagesstätte nicht nur pädagogische, sondern auch ökologische und nachhaltige Ziele verfolgen, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Viele Unterstützer

So entstand die Idee, ein Hochbeet zu bauen, mit heimischen essbaren Pflanzen zu gestalten und zu pflegen. Geplant und umgesetzt wurde das Projekt von Arche-Mitarbeiterinnen und dem Nabu Elisabethfehn. Die Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung unterstützte das Projekt finanziell. Die Firma Torfwerk Moorkultur Ramsloh spendete Torf und Kompost für die Füllung der Hochbeete. In einer mehrtägigen Eltern- und Spielplatzaktion wurde dann gemeinsam mit den Kindern das Hochbeet und ein Eingangsbogen errichtet. Jährlich wird es neu bepflanzt.