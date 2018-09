Elisabethfehn Am 6. April dieses Jahres fand keine normale Geburt im Klinikum Oldenburg statt. Gleich drei neue Leben erblickten das Licht der Welt: Marius, Celina und Louisa waren damals winzig. Inzwischen sind die Drillinge fast fünf Monate alt und haben sich prächtig entwickelt. Mit ihren Eltern Manuel und Denise Keßler wachsen sie wohlbehütet in den eigenen vier Wänden am Spechtweg in Elisabethfehn auf. Gerade mal fünf Monate ist es jetzt her, dass Denise Mutter von Drillingen wurde. Sie und ihr Ehemann Manuel hatten sich eigentlich zu ihrem fünfjährigen Sohn Raphael noch ein zweites Kind gewünscht. Die Überraschung, genauer der Schock, war groß, als sie erfuhren, dass nicht eines, sondern drei Babys unterwegs waren.

Die erste Ultraschalluntersuchung zeigte nur ein Kind. Beim zweiten Mal waren es dann Zwillinge und bei den weiteren Untersuchungen wurde dann noch ein dritter Sprössling entdeckt. „Drillinge, ja das war eine echte Überraschung“, sagt der 34-jährige Papa. Denn in den Familien des Ehepaars gab es bislang keine Mehrlingsgeburten. Die Drillinge sind nicht eineiig, auch wenn sie sich ähnlich sehen. Sie sind dreieiig. Dass die Nachricht einer Drillingsschwangerschaft auch ein Schock war, der erst einmal verdaut werden musste, verschweigt die 33-jährige Denise Keßler nicht. Doch als der erste Schock verdaut war, habe die Freude überwogen, sagen die Eltern strahlend.

Fragen, wie alles funktionieren kann, schwirrten der gelernten Erzieherin lange durch den Kopf. „Vor allem finanziell muss das Leben mit vier Kindern ja gestemmt werden können. Allein die Windeln sind ein großer Kostenfaktor“, erzählt der stolze, nun vierfache Vater. Jetzt, ein halbes Jahr nach der Geburt, strahlt Denise Keßler beim Anblick ihrer Kinder. „Wir beide sind stolz auf unseren Nachwuchs, auch wenn wir in den ersten Wochen schon um unseren Schlaf gebracht wurden“, sagt das Ehepaar.

Marius, Celina und Louisa haben sich hervorragend entwickelt. Jedes Kind bringe um die sieben Kilogramm auf die Waage, bei der Geburt waren es noch zwei. Brüderchen Raphael erwies sich als perfekter „großer“ Bruder. Froh war die Mutter aber, dass ihr Mann die erste Zeit mit Zuhause war. Der gelernte Elektriker half beim Windelwechseln, zog die Kinder an und aus oder brachte sie ins Bettchen. Nach zwei Monaten gemeinsamer Elternzeit musste sie diese Aufgaben tagsüber allein managen.

„Natürlich hat der Zuwachs die Familie verändert. Ein größeres Auto musste her. Viel Arbeit steht noch im Haus bevor“, so die Mutter. Das Haus hat die Familie neu gebaut. Sie ist vor drei Jahren eingezogen. Um nun genügend Platz für alle zu haben, will Manuel Keßler jetzt mit dem Ausbau des Dachbodens starten.

Stolz sind übrigens auch die Omas und Opas der Drillinge. Sie helfen, wo sie können.