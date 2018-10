Emstek Fast wären die Arbeiten rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Herbstferien fertig geworden, nun müssen die Emsteker Grundschüler noch etwas Geduld haben: Ab Mittwoch können die Erst- und Zweitklässler ihr Mittagessen in der provisorischen Mensa einnehmen, ab nächster Woche dann auch die Dritt- und Viertklässler, wie Schulleiterin Marlies Scheele, Bürgermeister Michael Fischer und Erster Gemeinderat Reiner kl. Holthaus am Montag berichteten. Scheele rechnet damit , dass etwas 60 der 315 Schüler das Mittagsangebot annehmen werden. Der Preis liegt bei 2,50 Euro, was nach Darstellung von kl. Holthaus sehr günstig ist: Die Gemeinde sponsert nach einem entsprechenden Ratsbeschluss die Schüleressen.

Bislang waren die Mädchen und Jungen der Grundschule zum Essen zu Fuß in die Oberschule gelaufen, was im Sommer ja noch ging, im Winter aber schwieriger werden könnte. Nach Anfragen aus der Elternschaft habe man sich im Rathaus Gedanken gemacht und die Lösung ersonnen, aus dem Textilarbeitsraum eine Mensa zu machen. 35 Plätze gibt es dort, eine Essenausgabe natürlich und Waschbecken, denn vor dem Essen werden die Hände gewaschen. Die Mahlzeiten kommen auch weiterhin aus der Oberschule, nachdem sich das Team da bestens eingespielt und auf die Bedürfnisse der Kinder eingerichtet hat, so Fischer.

50 000 Euro hat die Gemeinde auf den Tisch gelegt, um das Provisorium so schnell wie möglich fertigzustellen. Hausmeister Jürgen Hoopmann hat seinen Urlaub geopfert, um die Handwerker zu organisieren und zu betreuen. Welches Essen als erstes serviert wird, wusste Schulleiterin Scheele am Montag noch nicht, war sich aber sicher, dass es etwas Leckeres, Kindgerechtes wird.

Gemeinde und Schule rechnen damit, dass die Nachfrage an der jetzigen Ganztagsschule noch wachsen wird. Deshalb macht man sich schon Gedanken, die Schule zu erweitern.