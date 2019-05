Emstek Spaß am Rechnen und am Kombinieren sowie das Erkennen von mathematischen Zusammenhängen – diese Fähigkeiten stehen beim 25. „Känguru-Mathematikwettbewerb“ im Mittelpunkt. An dem diesjährigen Wettbewerb nahmen auch 52 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Emstek teil. Die Dritt- und Viertklässler mussten anhand kniffliger Aufgaben ihr logisches Denkvermögen unter Beweis stellen und durch richtiges Kombinieren zu mathematisch korrekten Lösungen kommen. 75 Minuten standen den teilnehmenden Schülern bei dem Klausurwettbewerb zur Verfügung. In dieser Zeit mussten sie möglichst viele der 24 nach Schwierigkeitsgrad gestaffelten Aufgaben lösen.

„Die Aufgaben waren zum Teil ganz schön kniffelig, aber ihr habt schon viele davon gelöst und tolle Leistungen gezeigt. Ihr könnt alle stolz auf euch sein“, lobte Beatrix Hüsing, Mathe-Obfrau der Schule, die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Alle 52 Schülerinnen und Schüler, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben, wurden mit einer Urkunde, einer Broschüre mit weiteren mathematischen Aufgaben sowie einem Knobel-Würfel belohnt.

Emil Prenger machte den weitesten Känguru-Sprung, dabei wird die Anzahl der in direkter Reihenfolge gelösten Aufgaben gezählt, und konnte sich über ein T-Shirt freuen. Außerdem erreichte er gemeinsam mit Leon Marzahn die höchste Punktzahl der Viertklässler. Bei den Drittklässlern kombinierte und knobelte Kornelia Mieczkowski am erfolgreichsten. Die drei Schulsieger wurden jeweils zusätzlich mit einem Präsent geehrt.

An dem weltweiten Wettbewerb, der seit 1995 jährlich am 3. Donnerstag im März in allen Teilnehmerländern gleichzeitig stattfindet und als freiwilliger Klausurwettbewerb an den Schulen unter Aufsicht geschrieben wird, nahmen in diesem Jahr in Deutschland mehr als 960 000 Schüler aus fast 12 000 Schulen teil.