Emstekerfeld Nach fast 15 Jahren als Rektor der katholischen Grundschule Emstekerfeld ist Werner Espelage am Freitag bei einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Martina Reichel-Hoffmann, Dezernentin der Landesschulbehörde und früher selbst Leiterin der Cloppenburger Grundschule Paul Gerhardt, würdigte vor allem Espelages herausragendes Engagement in der Grundschule. Sie gab bekannt, dass die freie Schulleiterstelle zum 1. August dieses Jahres neu besetzt wird, das Verfahren sei noch nicht ganz abgeschlossen. Die Kollegin Ursula Kruse wird in der Zwischenzeit die kommissarische Leitung übernehmen.

Das Engagement, mit dem er an der Schule viele Aktionen verwirklichte, habe Espelage auch in seiner Freizeit gezeigt, wusste Emstekerfelds Ortsvorsteher Heiner Kuper zu berichten. Mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kulturkreis Höltinghausen gebe Espelage der Gesellschaft etwas zurück. „Das zeichnet ihn aus“, betonte Kuper.

„Das ist kein Job, den man mit links erledigen kann“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Klaus-Dieter Ackmann (CDU). Espelage habe sehr viel bewegt und mit Fingerspitzengefühl gehandelt. Er lobte Espelage auch als einen verlässlichen Partner in der Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Zudem habe er die Weichen für eine gute Bildung junger Menschen gestellt, so Ackmann.

Auf den sozialen Aspekt einer guten Schulbildung ging Dechant Bernd Strickmann ein. Er beschrieb Espelage als jemanden, der über den Tellerrand hinausschaue sowie Inklusion und christliche Bildung an der Grundschule fördere. „Gut, dass Sie so sind, wie Sie sind!“

Das betonte auch Elternvertreterin Simone von Dreele. „Er hatte immer ein offenes Ohr und war offen für neue Ideen“, beschrieb sie Espelage, den sie als ehrlichen, humorvollen und leidenschaftlichen Rektor erlebt habe.

„Die Kinder lagen ihm am Herzen“, sagte Julia Ennenbach-Kunze vom Personalrat. Sie stellte heraus, wie stark Espelage die Grundschule geprägt habe. Er sei dabei mit gutem Beispiel vorangegangen, habe Probleme direkt angesprochen und immer Zeit für ein persönliches Gespräch gehabt. Sie beschrieb Espelage als „Erzieher aus Leidenschaft“, für den „Lehrer“ nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung gewesen sei. „Es fällt schwer, sich die Schule ohne ihn vorzustellen.“

Gedanken über die Zukunft machte sich auch Schulleiterkollege Ralph Meyer, der Anekdoten aus Espelages Leben erzählte und ihm Tipps für seine Zeit als (Un)Ruheständler gab. Für viel Begeisterung sorgten auch die Grundschulkinder mit musikalischen, lyrischen und humorvollen Darbietungen.

Ein passendes Geschenk für den Ruhestand überreichte Espelage das Lehrerkollegium: ein Ohrensessel mit Fußhocker. Zudem trugen sie ein selbstgedichtetes „Werner-Lied“ vor, das den starken Zusammenhalt aller Lehrerkollegen betonte. Espelage zeigte sich sichtlich gerührt und bedankte sich herzlich bei seiner Familie, den Kollegen, Schulkindern und Wegbegleitern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen.

