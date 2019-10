Exerzitien in Berlin

Als ein Erlebnis besonderer Art bezeichneten die Teilnehmenden der erstmalig vom Bildungswerk Cloppenburg angebotenen Stadtexerzitien die spirituelle Reise nach Berlin. Acht Männer und Frauen haben sich unter der Leitung von Martha Gelhaus (rechts) auf den Weg in die Hauptstadt gemacht, wo Pfarrer i.R. Hans-Joachim Meidlein (links) die Cloppenburger in Empfang nahm. Er führte sie zu wichtigen Punkten abseits der üblichen touristischen Orte in Berlin. An der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, dem jüdischen Friedhof Weißensee oder der Gedächtniskirche konnten die Teilnehmenden ihrer eigenen Lebensgeschichte nachspüren. Die Weltstadt bot mit ihrer steingewordenen Geschichte einen guten Spiegel, um die eigenen Wurzeln, die Brüche in der Lebensgeschichte und das Neuwerden in den Blick zu nehmen.

Vieles, was nach Unglück aussehe, könne sich später als Glück herausstellen, sagte Meidlein. „Es ist in Wirklichkeit eine Weichenstellung.“

