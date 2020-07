Freude über PGS-Shirts

Dass das 30-jährige Bestehen des Vereines der Freunde und Förderer der Paul-Gerhard-Schule groß gefeiert und die wichtige Arbeit des Vereins nochmals deutlich gewürdigt werden sollte, stand für alle Beteiligten lange Zeit fest. Doch wie vieles in diesen Tagen wurde die verdiente Ehrung zugunsten der Sicherheit der Kinder und ihrer Angehörigen abgesagt. Ein großes Schulfest kann nicht stattfinden.

Der Förderverein hatte – dank zweier großzügiger Schenkungen an den Verein – bereits allen Schulangehörigen der Paul-Gerhardt-Schule einen Vormittag im Oldenburger Staatstheater ermöglicht. Die Theateraufführung war für viele Kinder ein herausragendes Ereignis, berichtet Schulleiterin Hanna Weyrauch. Im Sommer nun schenkte der Förderverein allen Schülern, Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern, Sekretärin und Hausmeister ein T-Shirt mit dem neu designten Logo der Schule. Der Vorstand des Fördervereins möchte damit einen kleinen Trost für das ausgefallene Schulfest spenden und die Identifikation mit der Schule und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken. Die nächste Versammlung findet am 2. September ab 19 Uhr in der Mensa der Paul-Gerhard-Schule statt.