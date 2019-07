Friesoythe 20,5 Millionen Euro: Diese Summe wird der Landkreis Cloppenburg in den nächsten Jahren in den Erweiterungsbau der Elisabethschule am Großen Kamp in Friesoythe stecken. Diese Baumaßnahme hat es in sich.

Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Neubau, der zwischen der vorhandenen Schule und der Sporthalle entstehen soll. Dieser wird mit dem Bestandsgebäude durch einen neuen Eingangsbereich verbunden. Das Bestandsgebäude wird zudem um einen Sportbereich mit Turnhalle und Gymnastikbereich erweitert. Der Clou des neuen Gebäudes liegt im Innenbereich. Dort gibt es eine große, zwei Geschosse hohe Aula mit Bühne, die als Forum und Mensa genutzt werden kann. Im zweiten Obergeschoss ist direkt über der Aula ein nach oben offener Therapiegarten vorgesehen. Zwischen den Gebäuden soll ein Pausenhof angelegt werden. Rund um die Schule sind Freiflächen für Bewegung, Freiarbeit und Unterricht geplant. Zwischen Neubau und Turnhalle soll der Lehrerparkplatz gebaut werden. Realisiert werden soll dieses Großprojekt innerhalb der nächsten fünf Jahre.

In diesen Sommerferien wurde bereits mit den ersten vorbereitenden Bauarbeiten begonnen. Eine provisorische Hol- und Bringzone wurde eingerichtet. Und da der bisherige Spielplatz dem Neubau weichen muss, wird bis zur Erstellung neuer Spielmöglichkeiten im Moment eine Sandspielfläche hergerichtet, damit die Schüler nach den Sommerferien dort spielen können.

Das ist aber nicht das einzige Bauprojekt des Landkreises in Friesoythe. Auch in die Berufsbildenden Schulen wird investiert. In den Standort Thüler Straße fließen rund 600 000 Euro – unter anderem in die Sanierung des Verwaltungstraktes, in neue Decken und Lampen, in eine neue Lautsprecheranlage und in die Außenanlagen. Am Standort Scheefenkamp werden Decken, Beleuchtungen und Böden saniert und die Außenanlagen eingezäunt. Gesamtkosten: rund 115 000 Euro.

Ein nächstes großes Bauprojekt des Landkreises ist der Umbau und die Erweiterung des ehemaligen Polizeigebäudes für das Albertus-Magnus-Gymnasium. Angaben zu Kosten und Bauterminen konnte der Landkreis noch nicht mache, da man sich noch in der Planungsphase befinde.