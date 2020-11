Aktion: Mehr als 300 Wünsche offen

Friesoythe Mit der Weihnachtswunschbaum-Aktion der Stadt Friesoythe sollen auch in diesem Jahr Wünsche von Kindern aus finanzschwächeren Familien erfüllt werden. Jedoch gibt es diesmal einige Änderungen.

„Durch die Corona-Pandemie ist es dieses Jahr besonders schwierig für einige Familien. Uns war es daher wichtig, dass die Aktion unter Einhaltung der aktuellen Regelungen zur Kontaktbeschränkung durchgeführt werden kann“, betont Bürgermeister Sven Stratmann. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landkreises Cloppenburg, am Standort Friesoythe, war es der Stadtverwaltung möglich, Kindern, die bis zwölf Jahre alt sind, in bedürftigen Familien einen Wunschzettel zukommen zu lassen. Bürger können über die Internetseite der Stadt Friesoythe (www.friesoythe.de) oder über www.friesoythe.feripro.de einen der über 300 Wünsche auswählen. Die Wünsche werden am Dienstag, 17. November, freigeschaltet. Zu beachten ist, dass maximal 20 Euro pro Geschenk ausgegeben werden soll.

Wer keine Möglichkeit hat über das Internet einen Wunsch auszuwählen, kann sich unter Telefon 04491/9293151 bei der Stadt melden. Die Geschenke sollen am Freitag, 4. Dezember, von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 12 Uhr beim Rathaus am Stadtpark abgegeben werden. Der Schenker und der Beschenkte bleiben bei dieser Aktion anonym.

Bürger, die kein Geschenk besorgen können, können auch eine Geldspende überweisen. Die Besorgung der Geschenke wird dann von der Stadtverwaltung übernommen (IBAN: DE22 2805 0100 0084 4011 99, Verwendungszweck: Weihnachtswunschbaum-Aktion 2020).