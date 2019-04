Friesoythe Es wird wohl eines der schönsten und geschichtsträchtigsten Schulgebäude im gesamten Landkreis Cloppenburg. Die Rede ist vom alten Amtsrichterhaus an der Meeschenstraße in Friesoythe. Bis vor wenigen Monaten war in dem 1889 erbauten und denkmalgeschützten Gebäude die Polizeiwache untergebracht. Solange war das Haus auch noch im Besitz des Landes Niedersachsen. Doch der Landkreis konnte die Immobilie erwerben und wird sie jetzt umbauen. Genutzt werden soll das Haus vom Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG), das in Trägerschaft des Kreises ist.

Wie genau es im Inneren bald aussehen könnte, hat AMG-Schulleiter Peter Stelter bei einem Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung einmal vorgestellt. Musik, Bibliothek und selbstständiges Lernen sind die Kernbereiche der Nutzung.

Musik vor allem deshalb, da die Kreismusikschule Cloppenburg ebenfalls in das Gebäude einziehen wird. Und zwar in den 2005 erstellten Anbau. Dort soll es im Erdgeschoss einen rund 52 Quadratmeter großen Probenraum und im ersten Stock drei Übungsräume geben. „Diese Räumlichkeiten können dann morgens auch von den Bläserklassen unserer Jahrgänge fünf und sechs genutzt werden“, zeigte Stelter einen Synergieeffekt auf.

Die Schulbibliothek wird komplett an die Meeschenstraße ziehen. Bislang ist diese noch im AMG-Gebäudekomplex direkt neben dem Lehrerzimmer untergebracht. „Die neue Bibliothek wird sehr viel moderner und multimedialer werden“, sagte Stelter. Es soll eine Leseecke, ein Loungebereich, ein Tresen mit Hockern und ganz klassische Arbeitsplätze mit Stühlen und Tischen geben. Außerdem sind Anschlüsse für Tablets geplant. Dieser Bereich soll auch für das selbstständige Arbeiten genutzt werden, etwa zur Vorbereitung eines Referates oder für Gruppenarbeiten. Im Obergeschoss ist Platz für einen 57 Quadratmeter großen Klassenraum, in dem maximal 20 Schüler unterrichtet werden können. Außerdem bekommen der Beratungslehrer und die Schülervertretung jeweils ein Büro.

„Das Gebäude wird ein echtes Sahnestück und ein Aushängeschild unserer Schule“, freute sich der Schulleiter.

Dennoch würde das zusätzliche Gebäude das generelle Raumproblem des Gymnasiums nicht lösen. Aber es, wenn die alte Wache bis zum Schuljahresbeginn im Sommer 2020 fertig werde, zumindest erst einmal etwas lindern. Denn wenn die Bibliothek vom jetzigen Standort verlegt wird, soll an dieser Stelle zum einen das Lehrerzimmer vergrößert werden, zum anderen soll dort ein Informatikraum entstehen. Zwei jetzt genutzte Informatikräume könnten dann Klassenzimmer werden. Der Kunstraum und der alter Musiksaal könnten zudem doppelt, also auch als normale Kursräume, genutzt werden.

Da man aber wieder auf das Abitur nach 13 statt bislang zwölf Jahren zurückkehrte, besteht nach wie vor akuter Handlungsbedarf. Daher werde man nicht um einen Anbau mit sieben Klassenzimmern herumkommen.

Peter Stelter hat auch eine logische Erklärung für die Forderung nach mehr Platz. „Seit rund 25 Jahren hat das AMG keine Unterrichtsräume dazubekommen. Als dann die fünften und sechsten Klassen dazukamen, mussten diese zunächst an das Schulzentrum an der Dr.-Niermann-Straße ausgelagert werden. Als dann der 13. Jahrgang wegfiel, holte man die Fünft- und Sechstklässler zurück an den Hansaplatz. Ab Sommer 2020 ist der 13. Jahrgang aber wieder da.“