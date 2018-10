Friesoythe Ab dem Schuljahr 2020/2021 kehrt das Land Niedersachsen zum Abitur nach 13 statt zwölf Jahren zurück. Schon jetzt platzt das Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) Friesoythe aus allen Nähten. Der Raumbedarf ist groß, Fachräume sind veraltet und ein zusätzlicher Jahrgang wird die Situation noch verschärfen. Daher macht sich der Landkreis Cloppenburg als Schulträger schon länger Gedanken darüber, wie dieser Problematik zu begegnen ist. Legt man den jetzigen Abiturjahrgang mit rund 120 Schülern zugrunde, muss schließlich mindestens für diese Zahl zusätzlicher Platz geschaffen werden.

Erste Schritte wurden bereits unternommen. Der Landkreis hat das unter Denkmalschutz stehende Polizeigebäude an der Meeschenstraße gekauft. Da die Polizei demnächst in die neue Wache am Grünen Hof ziehen wird, steht dieses Gebäude relativ kurzfristig zur Verfügung. Außerdem wurde an der Meeschenstraße von einer Privatperson ein Wohnhaus erworben. Die Immobilie oder besser das Grundstück ist aber eher als Potenzialfläche für die Zukunft anzusehen, sagte Kreissprecher Frank Beumker auf Nachfrage der NWZ.

Entgegen ersten Ideen ist ein dreigeschossiger Anbau, der an der Stelle des überdachten Fahrradstandes gebaut werden sollte, vom Tisch. So sollen an anderer Stelle fünf Unterrichtsräume und ein großer (teilbarer) Funktionsraum gebaut werden. Es könnte sein, dass dafür ein älterer Teil des Schulkomplexes abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird. Außerdem könnte es sein, dass das Foyer des Forums vergrößert und als Mensa umgebaut wird. Diese könnte dann auch von den Kindern der Marienschule genutzt werden.

Wie konkret diese Projekte sind und wann sie realisiert werden können, ist bislang aber noch völlig offen. „Es gibt weder einen Zeit-, noch einen Kostenplan“, sagt Beumker, der zudem betont, dass schlussendlich die politischen Gremien darüber zu entscheiden hätten.

AMG-Schulleiter Peter Stelter ist zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. Man habe in den Vorplanungen, an denen man beteiligt gewesen sei, zwar auch Kompromisse machen müssen, „aber wir werden nach den Baumaßnahmen erst einmal mit dem Platz hinkommen und eine deutlich modernere Schule werden“.

Zu den Plänen eines Anbaus konnte er auch noch keine Angaben machen, dafür aber in Bezug auf das Polizeigebäude. Nach derzeitigem Stand könne man dort im Januar mit den Umbauarbeiten beginnen, die im Sommer enden. In dem historischen Gebäude sollen unter anderem die Bibliothek, die Bläserklassen und offene Arbeitsplätze für die Schüler eingerichtet werden. Außerdem soll im Obergeschoss ein 60 Quadratmeter großer Raum für „Darstellendes Spiel“ mitsamt kleiner Bühne entstehen. Stelter bezeichnet das Gebäude daher auch als „Haus der Kreativität“.

Dadurch, dass die Bibliothek einen neuen Platz findet, kann an dieser Stelle das Lehrerzimmer vergrößert und außerdem ein Informatikraum eingerichtet werden. Durch Umstrukturierungen und Umnutzungen würden zudem in den Bestandsgebäuden neue Klassenräume entstehen. Das gelte vor allem für die naturwissenschaftlichen Fachräume. „Dadurch werden große Teile der Schule kernsaniert und auf den neuesten Stand gebracht“, so Stelter.