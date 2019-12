Friesoythe /Altenoythe Es ist ein Thema, dass die Friesoyther Schulpolitik in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt hat. Nach diesen unzähligen Diskussion haben sich die Mitglieder des Schulausschusses der Stadt Friesoythe am Montagabend im Rathaus am Stadtpark aber dazu durchgerungen, dass die Grundschule Hohefeld zum 1. August 2020 geschlossen wird.

Der entsprechende Beschluss, der noch im Verwaltungsausschuss und schließlich im Stadtrat am kommenden Mittwoch behandelt werden muss, wurde fast einstimmig angenommen. Nur Marianne von Garrel (CDU/FDP-Fraktion) enthielt sich der Stimme. „Für mich als Hohefelderin ist das Ganze immer noch sehr schwer zu verkraften. Immer noch frage ich mich, warum wir diese Entscheidung jetzt schon treffen müssen und nicht noch bis 2020 warten“, sagte die Ratsfrau während der Sitzung.

Zahlen sprechen für sich

Doch die Zahlen sprechen für sich: Die Schülerzahlen an der kleinen Dorfschule gehen seit Jahren stark zurück. Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 ist an der Grundschule kein Kind mehr eingeschult worden. Die Eltern der Zweit- und Drittklässler haben ihre Kinder an der Gerbert-Schule angemeldet. Aktuell wird in Hohefeld nur noch der vierte Jahrgang mit insgesamt acht Schülern unterrichtet. Weil auch für das nächste Schuljahr keine Anmeldungen vorliegen, wären an der Grundschule Hohefeld am 1. August 2020 keine Schüler mehr da.

Die kommissarische Schulleiterin hatte bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eine finale Entscheidung getroffen werden solle. Damit tat sich die Politik in den vergangenen Monaten aber immer wieder schwer. In der Stadtratssitzung am 26. Juni hatte die SPD-Fraktion bereits gefordert, für die Hohefelder Schule einen eindeutigen Beschluss auf den Weg zu bringen. Bis dahin fehlte der SPD-Fraktion beim Beschluss, dass in Altenoythe eine komplett neue Grundschule gebaut wird, der Passus, dass der Einzugsbereich der Grundschule Hohefeld dem der Gerbert-Schule angegliedert wird. Dieser wurde aber jetzt am Montag schließlich mit aufgenommen. „Letztlich haben die Eltern jetzt über die Schließung entschieden. Hier wurde die Entscheidung ausgesessen und das ist nicht gut. Ob eine Schule geschlossen wird oder nicht, sollte in städtischer Hand bleiben“, sagte Bürgermeister Sven Stratmann.

Nachnutzung schwer

So steht das Gebäude der Grundschule ab dem 1. August 2020 leer. Für eine Nachnutzung gibt es bereits mehrere Anfragen. „Die Litauenhilfe, der Heimatverein und auch die Landjugend haben schon bei uns angefragt. Ebenfalls haben sich schon Käufer gemeldet“, berichtete der Bürgermeister. Doch es müsse seiner Meinung nach erst einmal geklärt werden, ob sich das Gebäude überhaupt weiter nutzen lässt. „Die Substanz des Gebäudes ist schlecht und nicht mehr zeitgemäß“, so der Rathaus-Chef.

So wurde auch der Idee von CDU-Ratsherr Matthias Lamping, mit der Grundschule Hohefeld die Platznot an der Gerbert-Schule und der Oberschule Altenoythe auszugleichen, eine Absage erteilt. Neben der schlechten Bausubstanz sprachen sich auf Nachfrage der Stadtverwaltung auch die beiden Schulleitungen gegen eine solche Lösung aus.

Zeitplan für Neubau

Ebenfalls hat sich der Schulausschuss mit dem Zeitplan der Baumaßnahmen an den anderen Altenoyther Schulen befasst. Die Heinrich-von-Oytha-Oberschule und die Gerbert-Schule hatten beantragt, dass bis zum 20. Dezember ein Zeitplan für den Neubau einer Schule in Altenoythe und andere Baumaßnahmen erarbeitet werden soll. „Wir bekommen noch neues Personal und sind uns sicher, dass wir das hinbekommen“, sagte Fachbereichsleiter Klaus Sandmann. Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass bis zum 31. März 2020 der detaillierte Zeitplan den Schulen vorliegen soll.