Friesoythe Allen Grund, positiv ins Jahr 2020 zu blicken, hatte jetzt der Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) Friesoythe anlässlich seiner Mitgliederversammlung im Lehrerzimmer der Schule. Der Bericht der Vorsitzenden Hedwig Nienaber gab Anlass zur Zuversicht. Auch in den kommenden zwei Jahren steht Nienaber weiter an der Spitze des Fördervereins. Sie wurde bei den Wahlen zum Vorstand in ihrem Amt ebenso bestätigt wie ihre Stellvertreterin Elisabeth Schölzel-Plaggenborg. Auch Schriftführerin Pia van de Lageweg, die Beisitzer Silke Kerkering und Thomas Hibben erhielten das Vertrauen der Mitglieder.

Nienaber erwähnte in ihrem Bericht zahlreiche Projekte, die der Verein dank guter Kassenlage unterstützen konnte. Exemplarisch seien hier genannt: Unterstützung bei Klassenfahrten, Schülerförderung, Schulsanitäter, Buchpreise, finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Teilnahme des Planspiels „OLMUN“ (Oldenburger Model United Nations), Projekt des AMG über die Kriegsereignisse und Zerstörung in Friesoythe sowie kleinere Anschaffungen. Insgesamt achte der Vorstand immer auf Ausgewogenheit, sodass alle Bereiche – vom AMG-Jahrbuch bis zu Zuschüssen für einzelne Schüler bei Studienfahrten oder Fortbildungen – nicht zu kurz kämen, betonte Nienaber. Finanziert wurde auch ein neuer eigener Flyer mit dem Motto „Mitgestalten macht Spaß“.

Das alles sei nur möglich, wenn der Verein dauerhaft die Mitgliederzahlen ausbauen oder zumindest stabil halten könne. „Der Mitgliederzuwachs ist uns gelungen, denn wir konnten 50 neue Mitglieder gewinnen, sodass wir jetzt bei 284 Mitgliedern stehen“, so Nienaber. Gern würde gesehen, wenn sich auch weiterhin mehr Menschen entschließen könnten, dem Förderverein beizutreten. Am AMG soll es wieder ein Schulfest geben. „Ich denke, im kommenden Jahr kommen noch einige Anschaffungen für das AMG auf uns zu, denn es folgen ja verschiedene Erweiterungsbauten an der Schule. Es gibt sicherlich Anschaffungen bei der Ausstattung, die der Schulträger nicht trägt“, sagte die Vorsitzende.

Da es ein verstärktes Interesse an einer Bläserklasse gibt, wird der Förderverein dafür auch Mittel für die Anschaffung von Instrumenten zur Verfügung stellen. Im Gespräch ist auch das Anlegen eines Schulgartens. „Das allerdings müsse noch abgewartet werden, denn noch stehen die Planungen für den Erweiterungsbau und die Nutzung des ehemaligen Polizeigebäudes wie auch der Standort der neuen Sporthalle nicht genau fest“, meinte Schulleiter Peter Stelter.

Dem neu gewählten Vorstand des Fördervereins gehören an: Hedwig Nienaber (Vorsitzende), Peter Stelter (Schulleiter), Elisabeth Schölzel-Plaggenborg (stellvertretende Vorsitzende), Pia van de Lageweg (Schriftführerin), Felix Immken (Kassenwart), Thomas Hibben, Silke Kerkering (Beisitzer).