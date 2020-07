Anträge für Tierpark möglich

Friesoythe Der Verein „Jedem Kind eine Chance“ bietet in diesem Jahr wieder die Aktion „Jedem Kind schöne Ferien“ an. Der Grundsatz dieser Aktion ist, dass jede Familie die sich keinen Urlaub leisten kann, wenigstens einen schönen Tag mit ihren Kindern in den Sommerferien genießen darf.

Der Verein teilt mit, dass noch weiterhin Anträge auf den Besuch des Tierparks Thüle gestellt werden können. Anträge für das Schwimmbad in Friesoythe können allerdings nicht mehr positiv beschieden werden, da alle 50 von der Stadt gespendeten Eintrittskarten schon vergeben sind. Der Verein dankt der Stadt Friesoythe für die Bereitstellung der Karten. Im vergangenen Jahr nahmen 120 Kinder mit 80 Elternteilen an dieser Aktion teil.

Anmeldeformulare sind im Internet erhältlich. Wer über kein Internet und Computer mit Drucker verfügt, kann die Anträge in Altenoythe, Kellerdamm 28, aus dem „Jekieicha-Postfach“ abholen.