Antrag der SPD-Fraktion in Friesoythe: Klassenzimmer mit Lüftungstechnik ausstatten

Friesoythe „Schulen und Kindergärten sind nicht nur Bestandteile unseres Bildungssystems, sie übernehmen auch eine wichtige soziale Funktion für Kinder und Jugendliche.“ So beginnt ein Antrag der SPD-Fraktion des Friesoyther Stadtrates an die Stadtverwaltung. Es geht dabei um die Ausstattung der Lehrräume mit Lüftungstechnik.

Es bleibe daher oberstes Ziel, das Risiko einer corona-bedingten Schließung von Kindergärten und Schulen in Friesoythe zu verringern, heißt es weiter. Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr sei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine der wirksamsten Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.

Die SPD-Fraktion beantragt daher: Die Verwaltung möge in einem Stufenplan prüfen, ob und an welchen Standorten es sinnvoll ist, Räumlichkeiten von Friesoyther Schulen oder Kindergärten in städtischer Trägerschaft mit Technik zur Luftreinigung auszustatten, um eine Corona-Infektionsgefahr durch Aerosole zu verringern. Dabei sei auch zu überlegen, ob und in welchen Räumlichkeiten bestehende raumlufttechnische Anlagen ertüchtigt werden können oder ob an bestimmten Standorten geeignete CO2-Messgeräte sinnvoll eingesetzt werden könnten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Bei allen in Planung und Umsetzung befindlichen Neubauten und Sanierungen von Schulen und Kindergärten sollten ebenfalls die aktuellen Erkenntnisse zur Notwendigkeit ausreichender Lüftung einfließen. Während momentan hauptsächlich umluftbasierte Luftfilteranlagen diskutiert werden würden, sei aus Sicht der SPD-Fraktion in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von dezentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung zu prüfen, heißt es in dem Antrag, weil diese sowohl die Viruslasten senken als auch dauerhaft Energie sparen würden.

„Mit technischen Sicherungsmaßnahmen kann ein Beitrag geleistet werden, das Risiko der corona-bedingten Schließung von Einrichtungen zu verringern“, heißt es in dem Antrag der SPD weiter.