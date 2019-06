Friesoythe Ein Schafschuppen, mehr ist es nicht, was bei Familie Meemken in Heetberg auf dem Nachbargrundstück steht. Doch der Schein trügt, wie die Schülerin des Albertus Magnus Gymnasiums Kathrin Meemken herausgefunden hat. Denn der einfache Unterstand hat eine Vergangenheit, die mit den Nationalsozialisten zu tun hat. „Mein Opa hat sehr viel davon geredet und ich habe meine Mutter gefragt, aber das hat sich alles sehr nach Konzentrationslager angehört.“ Am Ende hat es sich als etwas ganz anderes herausgestellt.

Die Zehntklässlerin machte sich auf und sprach mit Leuten, die noch dort wohnten und welche die schon weggezogen waren. Dabei stieß sie unter anderem auf Hermann Lohmann, einem Zeitzeugen. Er hatte einen Bericht mit vielen Daten und es stellte sich heraus, es war früher eine Reichsarbeitsdienstbaracke. Auch den dortigen Tagesablauf hatte Lohmann im Bericht dargestellt.

Auf die Idee, darüber zu recherchieren kam die 15-Jährige durch den Geschichtsunterricht, der gerade das Thema Nationalsozialismus behandelt. Meemken schrieb nieder, was sie herausgefunden hat und gab es ihrem Geschichtslehrer. Er gab die Arbeit wiederum an den Direktor des Gymnasiums Peter Stelter weiter, der direkt auf eine Idee kam: Diese Arbeit soll beim Heimatbund Oldenburger Münsterland eingereicht werden, um sich für den Schülerpreis Oldenburger Münsterland 2019 zu bewerben.

Normalerweise sind es Facharbeiten der Schüler der Oberstufe, die dafür eingereicht werden, doch der Direktor war von der Arbeit der Schülerin so begeistert, dass sie jetzt dafür zur Facharbeit aufgearbeitet und eingereicht wird. Warum der Heimatbund den Preis verleiht, erklärt die Geschäftsführerin Gisela Lünnemann: „Wir wollen etwas für junge Menschen tun, die sich mit ihrer Heimat auseinandersetzen.“ In diesem Jahr wird der Schülerpreis zum neunten Mal verliehen, und zwar am 9. November beim Münsterlandtag in Friesoythe. Das Themenspektrum ist dabei weit gefasst, es ist alles, was im weitesten Sinne mit Heimat zu tun hat geeignet.

Es gibt jeweils drei Gewinner, die aus drei Kategorien ausgewählt werden. Der Grundschule, des Sekundarbereichs I und der gymnasialen Oberstufe sowie den Berufsbildenden Schulen. Nicolas Coners vom Albertus Magnus Gymnasium holte im letzten Jahr den zweiten Preis aus der Kategorie gymnasiale Oberstufe und Berufsbildenden Schulen.

Er beschäftigte sich mit der Zusammenführung der beiden Ehrenmale in Friesoythe, die an der Bahnhofsstraße erfolgen soll. Dazu sah er sich den Entwurf des Architekten Michael Kramer an und kritisierte vor allem den geplanten Sitzkreis. „Wenn sich die Leute zum Beispiel was zu Essen holen und sich dort hinsetzten, gerät das Denkmal in den Hintergrund“, so Coners. Auch die Zusammenlegung selbst sieht er als Problem an, da sie unterschiedliche Bedeutungen vertreten.

Ebenfalls machte er selbst Vorschläge, wie zum Beispiel das Eiserne Kreuz durch eine Friedenstaube zu ersetzen, den Sitzkreis komplett wegzulassen und „Monitore oder Bildschirme anzubringen, die die Geschichte erzählen“, da viele Bürger mit dem Denkmal nichts anfangen könnten, wie der 18-Jährige sagt.