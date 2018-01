Friesoythe Mit ihrem jahrzehntelangen Wirken haben sie die Berufsbildenden Schulen (BBS) Friesoythe maßgeblich geprägt: Studiendirektor Hans-Eko Trei (63) und Studienrat Dr. h.c. Otto Stammermann (60). Nun beginnt ab dem 1. Februar für die beiden Pädagogen ein neuer Lebensabschnitt. Schweren Herzens verabschiedete BBS-Schulleiterin Marlies Bornhorst-Paul am Donnerstag mit rund 80 Gästen in der Aula am Standort Thüler Straße die beliebten Lehrer in den Ruhestand. „Schade, dass Ihr geht.“ Die Oberstudienrätin sprach Eko Trei und Otto Stammermann ihren großen Dank für die wertvolle Arbeit aus. „Wir wünschen Euch alles Gute.“

Sichtlich gerührt bedankten sich auch Eko Trei und Otto Stammermann im Beisein ihrer Ehefrauen Desiree Trei und Veronika Tholen für viele schöne Erinnerungen und die große Wertschätzung und gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und Schülern an den BBS Friesoythe. Es falle ihnen schwer, Abschied zu nehmen.

Neben zahlreichen Impressionen aus ihrem Berufs- und Privatleben warteten besondere Überraschungen an diesem Abend auf die beiden Lehrer. So sang das BBS-Kollegium ihnen ein Ständchen zur Melodie von „Ein bisschen Spaß muss sein“. Mitglieder der Jagdhornbläsergruppe vom Hegering Friesoythe musizierten für die passionierten Jäger und neben vielen weiteren Geschenken bekam Eko Trei von der Schülervertretung eine Torte mit seinem Foto überreicht.

• Hans-Eko Trei

„Wir haben ganz, ganz tolle Schüler“, betonte Hans-Eko Trei nach 33 Dienstjahren. Doch auch die Schüler schätzten ihn sehr. Herr Trei sei „streng, aber sehr gut gewesen“, zitierte Schülervertreter Keno Geesen aus einer Umfrage. Häufigster Satz dabei: „Ich will nicht, dass er geht.“

Hans-Eko Trei wurde in Bad Bederkesa geboren. Nach seinem Studium der Wirtschaftspädagogik mit dem Zweitfach Sport von 1977 bis 1982 in Göttingen und dem Abschluss als Diplom Handelslehrer (1982) arbeitete Trei ab 1985 an den BBS in Cloppenburg bzw. an der Außenstelle Friesoythe. Sein Platz im Lehrerzimmer sei später unverkennbar gewesen, betonte Bernd Hoffmeier vom Personalrat. Dort habe stets eine Tasse Tee gestanden und ein Brot gelegen.

Nach einem dreijährigen Aufenthalt mit seiner Frau und den Kindern Harm und Silke in Tansania (Afrika), wo Trei an einer gymnasialen Oberstufe eines Mädcheninternats 700 Schülerinnen unterrichtete, erfolgte 1997 die Rückkehr nach Friesoythe. 2000 wurde Eko Trei an den BBS Friesoythe zum Oberstudienrat für Wirtschaftspraxis und Lernbüro ernannt.

2004 erfolgte die Ernennung zum Studiendirektor mit dem Arbeitsschwerpunkt Abteilungsleiter für Berufliche Gymnasien. Trei erstellte die Stundenpläne und war für die Vertretungsplanung zuständig. Zudem kümmerte er sich um die schulische Ausbildung der Referendare an den BBS.

Während Trei zu Beginn der 11. Klasse durch sein bewusst autoritäres Auftreten noch „Furcht“ ausgelöst habe, so war es am Ende der Klasse 13 eine sehr warmherzige Beziehung zu den Schülern, so Bornhorst-Paul. „Habe ich frei, dann komm ich vorbei zu Papa Trei“, stand als Schüler-Zitat in der Abi-Zeitung.

Unter Treis Leitung ist das Berufliche Gymnasium Wirtschaft stetig gewachsen. Das Berufliche Gymnasium Technik kam 2015 dazu, 2017 folgten das Berufliche Gymnasium Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Auf seiner 20. und letzten Abiturfeier 2017 durfte Eko Trei den 1000. BBS-Abi­turienten verabschieden.

• Otto Stammermann

„Die Schüler waren extrem angenehm und erfrischend“, betonte Otto Stammermann. Tausende Schüler hat er in rund 23 Jahren am Wirtschaftsgymnasium etc. der BBS Friesoythe in Mathematik unterrichtet. Zuvor hatte er seit 1993 als Studienassessor an den BBS Lohne gewirkt, ehe er ab 1995 in Friesoythe für die BBS I Cloppenburg lehrte, bevor die BBS Friesoythe 1996 selbstständig wurden. Auch in wirtschaftlichen Fächern unterrichtete er. „Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt“, zitierte Geesen die Schülerumfrage.

Otto Stammermann, der in Cloppenburg geboren wurde und in Markhausen aufwuchs, studierte von 1977 bis 1983 Mathematik und Geschichte auf Gymnasiallehramt in Oldenburg. Es folgten Diplome in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (1988/89). 1996 wurde er zum Studienrat ernannt. Mehrere Jahre war er für die Schülervertretung verantwortlich.

Sein Beruf habe ihm großen Spaß gemacht, betonte der Pädagoge, der nicht einen Tag zu spät zur Arbeit kam. Otto Stammermann brachte die Städtepartnerschaft zwischen Friesoythe und der polnischen Stadt Swiebodzin mit auf den Weg, und war Initiator und federführender Organisator/Begleiter der Schüleraustausche zwischen den BBS Friesoythe und der Berufsschule in Swiebodzin seit 1998. „Ich habe dabei viele Freunde gewonnen“, betonte Stammermann, der mittlerweile selbst recht gut Polnisch spricht.

