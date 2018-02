Friesoythe Die Geschichte von der zu kurzen Bettdecke ist schnell erzählt. Egal an welchem Ende man zieht, die Bettdecke bleibt zu kurz. Für den Schulelternrat des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) in Friesoythe ist die Abordnung von Gymnasiallehrern an Ober- und Grundschulen in der Umgebung aufgrund des dortigen Personalmangels genau so eine Geschichte. „In einem Land, in dem Bildung einer der größten Schätze ist, ist es für uns Eltern vollkommen unverständlich, dass mit diesen Abordnungen versucht wird, Löcher zu stopfen, indem andere Löcher geschaffen werden“, sagt Heike de Buhr, Mitglied des Schulelternrats. Mit ihrer Elternratskollegin Ulrike Ruiter übergab de Buhr am Montagmorgen in der Schule an die Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (CDU) und Axel Brammer (SPD) eine Liste mit 1311 Unterschriften zusammen mit einer Resolution gegen die Abordnung von Lehrkräften.

112 Stunden pro Woche

Im August vergangenen Jahres wurde die Schulleitung des Gymnasiums davon in Kenntnis gesetzt, dass mit sofortiger Wirkung Lehrer an andere Schule abgeordnet werden müssen. Zurzeit sind am AMG 13 Lehrer betroffen, die schon seit dem 1. Februar und bis zum 31. Juli insgesamt 112 Stunden in der Woche an den Oberschulen Altenoythe und Bösel sowie an den Grundschulen in Varrelbusch, Sedelsberg und an der Realschule Friesoythe unterrichten.

„Ich bin dabei natürlich in einer Zwickmühle. Natürlich muss ich loyal im Sinne meines Dienstherren, der Landesschulbehörde, handeln. Auf der anderen Seite kann ich natürlich die Angst der Eltern verstehen. Gerade die nur auf sechs Monate begrenzte Abordnung stellt die Schule vor einen großen Planungsaufwand“, sagt Schulleiter Peter Stelter. Denn es sind nicht alle Lehrer für die Abordnung geeignet. „Nicht abgeordnet werden dürfen Teilzeitbeschäftigte mit familiären Gründen, wer schon einmal abgeordnet wurde und auch Lehrkräfte mit einer Einschränkung wie zum Beispiel Diabetes können nicht abgeordnet werden“, so Stelter.

Kommentar Etwas mehr als zwei Kilometer sind es vom Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe zur Heinrich-von-Oytha-Schule in Altenoythe. Doch zwischen dieser kurzen Distanz liegen schultechnische Welten. Kann sich das Gymnasium vor Bewerbern kaum retten, herrscht an der Oberschule akuter Lehrermangel. Der Beruf des Oberschullehrers scheint so stark an Attraktivität verloren zu haben, dass dieser Lehrermangel den Schulbetrieb ernsthaft gefährden kann. Eine Entwicklung, die seitens der Politik in den letzten zehn Jahren gänzlich verschlafen wurde. Jetzt müssen Lehrer, Eltern und Schüler darunter leider. Gleichzeitig werden auch die Schulleiter in eine äußerst unangenehme Situation zwischen Dienstherren und Eltern gedrückt, in der sie eigentlich nur verlieren können. Jetzt liegt es an den Landtagsabgeordneten, ihre Versprechen einzuhalten und das komplexe Thema des Lehrermangels ganz vorne auf die Agenda zu setzen.

Gleichzeitig dürfen die Lehrer auch nicht mehr als die Hälfte ihrer wöchentlichen Stunden an einer anderen Schule unterrichten. Ein Lehrer, der in der Woche beispielsweise 23 Stunden arbeitet, darf also nicht mehr als 11 Stunden abgeordnet werden. „Ebenfalls müssen Fahrtzeiten berücksichtig werden. Die finden dann oft in den Pausen statt. Dann fehlt dort auch das Aufsichtspersonal“, so Stelter.

Neben den Lehrern sieht der Schulelternrat die Eltern in einem Loyalitätskonflikt gegenüber ihren Kindern. „Wir hätten noch viel mehr Unterschriften haben können. Doch viele Eltern konnten nicht auf der Liste unterschreiben, da sie auch andere Kinder an den betroffenen Schulen haben“, sagte Heike de Buhr. Neben der Forderung gegen die Abordnung brachten die Elternvertreter den Landtagsabgeordneten aber auch gleich noch konkrete Lösungsvorschläge mit: beschleunigte Ausbildung von Lehrkräften, Flexibler Umgang mit Pensionierungsgrenzen, Quereinstieg von Akademikern attraktiver gestalten sowie Lehramtsstudenten mit sehr guten Leistung beschleunigt auszubilden.

Resolution als Petition

„Diese Vorschläge sind allesamt sehr gut. Die Politik hat die Problematik in den letzten Jahren sehr verschlafen. Da herrscht dringender Nachholbedarf, für den ich mich einsetzen werde“, versprach Karl-Heinz Bley am Montag. Axel Brammer, der ebenfalls Vorsitzender des Petitionsausschusses im Niedersächsischen Landtag ist, versprach, die Resolution als Petition einzubrechen. „Die Schulen und die Eltern dürfen an dieser Stelle nicht sprachlos bleiben. Unsere Unterstützung haben sie“, sagt Brammer.

Gleichzeitig wiesen die Landtagsabgeordneten darauf hin, dass schon ab 2020 noch mehr Lehrer gebraucht würden, da das 13. Schuljahr wieder eingeführt wird.