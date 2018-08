Schule besser kennenlernen

Die Elisabethschule lädt alle ehemaligen Schüler/innen und Eltern sowie alle Interessierten, die sich mit der Schule verbunden fühlen, zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 8. September, ein. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche Friesoythe. Anschließend wird ein buntes Treiben auf dem Schulgelände bis 17 Uhr die Möglichkeit bieten, die Schule in vielfältiger Form kennenzulernen, in Erinnerungen zu schwelgen und sich über Zukunftsvisionen auszutauschen. Im Rahmen einer Projektwoche bereiten die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der Elisabethschule ab kommender Woche ein tolles Programm und Angebot für die Gäste vor.