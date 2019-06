Friesoythe Die CDU/FDP-Fraktion im Rat der Stadt Friesoythe will die digitale Infrastruktur in den Schulen der Kommune verbessern. Einen entsprechenden Antrag, ein Gesamtkonzept für den digitalen Ausbau der Schulen aufzustellen, hatte die Fraktion im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch vorgestellt.

In dem neuen Konzept soll unter anderem die Umsetzung des sogenannten „Digitalpaktes“ berücksichtigt werden. „Die Landesregierung hat angekündigt, dass jede Schule im ersten Jahr rund 30 000 Euro als Sockelbetrag für die Verbesserung der schulischen IT-Bildungsinfrastruktur erhalten soll. Diese Gelder sind in Form von Anträgen an die Niedersächsische Landesschulbehörde zu stellen, und die dazugehörige Förderrichtlinie soll im August 2019 veröffentlicht werden“, heißt es in dem Antrag.

Als Fördervoraussetzung müsse in Abstimmung mit den Schulen ein Medienbildungskonzept sowie ein Medienentwicklungsplan vorliegen. Über den Digitalpakt würden für die kommenden fünf Jahre insgesamt fünf Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Damit würden auf jede Schule rund 140 000 Euro entfallen und es könnten Gelder im sechsstelligen Bereich auf die Friesoyther Schulen zukommen.

„Für diese riesige Chance sollten aus unserer Sicht frühzeitig Überlegungen angestellt werden, wie wir als Stadt in Verantwortung als Schulträger ganzheitlich für eine digitale Zukunft in den Klassenzimmern aufstellen wollen und wie die in Aussicht gestellten Gelder dazu schnell und effektiv investiert werden können“, heißt es seitens der CDU/FDP-Fraktion. Jede Schule benötige dafür auf Grundlage der vorhandenen Einrichtung und ihrer individuellen Bedürfnisse (Smart-Boards, PC-Stationen, Tablets, W-Lan, Cloudlösungen) eine schnelle und professionelle Beratung, um bei der eigenen Ausrichtung ein optimales Ergebnis erreichen zu können.

„Weiterhin bedarf es aus unserer Sicht auch einer übergeordneten ganzheitlichen Betrachtung aller Schulen. Zum Beispiel soll jeweils ein eigener oder ein ausgelagerter Server vorgehalten werden. Auf der einen Seite sind Überlegungen losgelöst von Fördergeldhöhen anzustellen, um Denkblockaden zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist ein Haushaltsrahmen erforderlich“, heißt es weiter in dem Antrag. Über ein Gesamtkonzept sollen Analysen und Gegenüberstellungen von Einrichtungs-, Betreuungs- und Servicekosten erfolgen, sollten weitere wirtschaftliche Synergieeffekte betrachtet oder Entscheidungen, ob Geräte oder Einrichtung gekauft oder geleast werden, getroffen werden. „Wir sehen dies als gute Grundlage, um nachvollziehbare Ziele zu stecken und einen Kostenüberblick zu erhalten. Damit ist die Basis für eine gezielte und weitsichtige Beantragung der Fördergelder über die Förderjahre hinweg und die Einstellung weiterer Gelder im Haushalt möglich und abzuwägen. Eine ganzheitliche Betrachtung für einen sinnvollen Fördermitteleinsatz ist aus unserer Sicht unerlässlich“, so die Fraktion.

Das Konzept soll auf fünf Jahre mit Beratungen, Aktualisierungen oder Optimierungen ausgelegt und im Anschluss über eine Fortführung beraten werden. In der Sitzung des Schulausschusses nahm Bürgermeister Sven Stratmann Stellung dazu: Ein Treffen der Stadtverwaltung mit allen Schulleitungen habe es bereits gegeben. Es seien aber noch viele Fragen offen und es würde auch noch Unsicherheit herrschen. Man wolle sich jetzt verschiedene Modelle anschauen, um ein Konzept zu entwickeln. Dieses Jahr werde aber kein Antrag mehr gestellt.