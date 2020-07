Bildung: Volkshochschule startet wieder durch

Friesoythe Die Zweigstelle Friesoythe der Volkshochschule Cloppenburg ist kürzlich mit ihrer Geschäftsstelle in neue Räumlichkeiten an der Moorstraße 12 gezogen. Doch der Umzug in die neu gestalteten Räume war kein leichtes Unterfangen, da zeitgleich mit der Sanierung der Moorstraße begonnen wurde. „Und dann kam Corona“, sagt Andrea Kleimann, eine der beiden Mitarbeiterinnen der VHS, die zusammen mit Elisabeth Schölzel-Plaggenborg die Verwaltung übernommen hat. „Wir mussten leider alle Kurse bis zu den Sommerferien absagen“, so Kleimann.

Doch nach den Sommerferien soll es endlich richtig losgehen – wenn es die Pandemie dann erlaubt. „Wir haben ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammengestellt“, sagt Schölzel-Plaggenborg. Sie freue sich, dass sich die VHS in Friesoythe bestens etabliert habe und bei zahlreichen Teilnehmenden als gute Adresse gelte.

Öffnungszeiten der VHS in Friesoythe sind: Montag, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr und am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. Eine Online-Anmeldung ist jederzeit möglich unter www.vhs-cloppenburg.de.