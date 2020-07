Bildungswerk: Noch freie Plätze bei Kursen zur Meisterprüfung

Friesoythe Beim katholischen Bildungswerk Friesoythe gibt es noch freie Plätz in zwei Angeboten: • Interessenten können sich für den Kursus „Ausbildung der Ausbilder“ anmelden. Der Lehrgang beginnt am Sonntag, 23. August. Er findet an sechs Sonntagen von jeweils 9 bis 15 Uhr statt. Es handelt sich um einen Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung mit anschließender Prüfung vor der Handwerkskammer Oldenburg. Er werde als Teil IV der Meisterprüfung anerkannt. • Auch beim Vorbereitungslehrgang Baustein III der Meisterprüfung gibt es noch freie Plätze. Der Kursus beginnt am Samstag, 19. September. Der Unterricht findet samstags von 7.30 bis 13.30 Uhr und ab dem 11. Oktober sonntags von 9 bis 15 Uhr statt. Die Prüfung erfolgt dann ebenfalls vor der Handwerkskammer in Oldenburg.

Anmeldungen und nähere Informationen zu den Kursen unter Telefon 04491/93300 oder im Internet unter: