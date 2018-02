Friesoythe /Bösel /Hereford Das Können und die Erfahrung von Schmied Alfred Bullermann aus Bösel ist längst auch weltweit gefragt. Der Kunstschmied mit seiner Werkstatt in Friesoythe ist ein echter Botschafter des Schmiedehandwerks. Und so war er kürzlich wieder international unterwegs.

Er wurde vom „College of Arts Hereford“ nach England eingeladen, um dort eine Woche lang einen Workshop zu leiten und Vorträge zu halten. „Es ist mir als Schmied und Metallgestalter eine große Ehre, immer wieder als Referent und Demonstrator zu internationalen Veranstaltungen und Ausbildungsstätten eingeladen zu werden“, sagt Bullermann. Als Reisender in Sachen Metallgestaltung und Schmiedehandwerk nehme er diese Anerkennung und Bestätigung gerne an – „und ich lerne bei jeder Reise sehr viel dazu“.

Das „College of Arts“ ist eine renommierte und international bekannte Ausbildungsstätte für Kunsthandwerk und Design. Die Schmiedelehrwerkstatt befindet sich etwas außerhalb der Stadt und ist mit fast 40 Feuerstellen und allem, was das Schmiedeherz an Werkzeugen und Maschinen begehrt, bestens ausgestattet, so Bullermann.

Im Vorfeld wurde er gebeten, einen groben Vorentwurf für eine Projektarbeit auszuarbeiten. „Als Idee entwickelte ich eine Sitzbank für den Campus des Colleges“, erzählt der Böseler. Diese „Firebench“ („Feuerbank“) als Basisidee besteht aus ebenso vielen Einzelteilen wie Studenten zu dem Workshop angemeldet waren.

Die Studenten des Workshops kamen unter anderem aus England, Irland, Schottland, China, Kanada, Australien, Spanien und Norwegen. „Sie waren sofort ,Feuer und Flamme’ für das Projekt und haben dann eine Woche lang sehr engagiert und konzentriert dafür gearbeitet.“ 33 einzelne Stege mit am Ende individuell ausgeschmiedeten „Flammen“ wurden abschließend zur „Firebench“ zusammengenietet. Bullermann: „Es war durchweg eine tolle, von Kreativität geprägte Zusammenarbeit. Und auch nach der Arbeit wurde in typisch englischen Pubs kräftig gefachsimpelt.“

Der Kontakt zu Hereford entstand im Sommer 2017, als Bullermann auf der Schmiedeweltmeisterschaft im italienischen Stia einen internationalen Workshop leitete. Stia ist wie die Stadt Friesoythe Mitglied im „Ring europäischer Schmiedestädte“. Bei der Veranstaltung traf er Delyth Done. Sie arbeitet in Hereford am College im Fachbereich Metallgestaltung.

Für das nächste Jahr liegt Alfred Bullermann bereits eine Anfrage vom American College of the Building Arts, Charleston, South Carolina, in den USA vor. Abgeneigt ist er nicht: „Vielleicht lässt sich das ja einrichten, auch um wieder selbst dazuzulernen.“