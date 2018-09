Friesoythe Mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll landen Jahr für Jahr in den Weltmeeren. Daraus hat sich längst eine akute Bedrohung für Pflanzen, Tiere und schlussendlich auch Menschen entwickelt. Ein großer Teil dieses Mülls findet den Weg über Flüsse und Bäche in die offene See. Die Forscher-AG des Albertus-Magnus-Gymnasiums Friesoythe hat damit begonnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern handelnd, direkt vor der Haustür.

Die Schülerinnen aus den sechsten und siebten Klassen nehmen mit ihrer Lehrerin Farina Bunjes und der Referendarin Carolin Kapper an der bundesweiten Aktion „Plastikpiraten - Das Meer beginnt hier!“ teil. Dabei handelt es sich um ein Schulprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen wurde. In ganz Deutschland sind derzeit Schulen dabei, Proben aus Fließgewässern zu entnehmen. Damit möchte man herausfinden, wie hoch der Anteil an Plastikmüll in deutschen Gewässern ist. Die AMG-Schülerinnen haben bereits mit einem speziellen Netz Mikro- und Makroplastikproben im Umfeld des Friesoyther Rathauses aus der Soeste entnommen. Diese werden jetzt an die Kieler Forschungswerkstatt geschickt. Hier werden alle Gewässerproben aus ganz Deutschland ausgewertet und anschließend auf einer digitalen Deutschlandkarte dokumentiert. „Wir sind gespannt, was dabei herauskommen wird“, sagte Farina Bunjes. Wann es soweit sein wird, ist noch nicht bekannt.

Mikro/Makro Als Mikroplastik werden Kunststoffe bezeichnet, die fest, unlöslich, partikulär, nicht biologisch abbaubar und kleiner als fünf Millimeter sind. Mikroplastik wird eingeteilt in primäres und sekundäres Mikroplastik. Primäres Mikroplastik wird industriell zur Weiterverarbeitung erstellt (z.B. als Grundmaterial für die Plastikproduktion sowie für die Kosmetik- und Körperpflegeindustrie). Sekundäres Mikroplastik entsteht beim Zerfall von größeren Kunststoffteilen durch Verwitterungsprozesse.

Doch mit der Wasseruntersuchung ist das Projekt noch längst nicht abgeschlossen. Entlang des Kanuanlegers zwischen Rathaus und Soeste wurde und wird von den Schülerinnen nach Müll gesucht. Sie dokumentieren genau, was und wo sie es gefunden haben. Die jungen Forscher sind erstaunt darüber, wie viele Zigarettenstummel auf dem Boden liegen. Und wie viel Müll direkt neben dem - leeren - Mülleimer liegt. Schon mehrere Tüten Unrat haben sie bereits in kürzester Zeit eingesammelt, untersucht und entsorgt.

„Wir möchten die Schülerinnen im Umgang mit der Umwelt sensibilisieren“, sagt Bunjes. Dazu gehört auch, dass die Forschergruppe in den Herbstferien ein Tagebuch führen sollen, in dem notiert wird, was für Müll sie selbst produzieren. Zum Projekt gehören auch Tipps, wie Plastikmüll zu vermieden ist. Bunjes: „Man kann zum Beispiel im Supermarkt auf die kleinen Tüten verzichten und das Obst und Gemüse direkt in den Wagen legen. Oder Joghurt im Glas und nicht im Becher kaufen. Jutebeutel sind auch gut.“