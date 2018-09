Friesoythe „Wer kann mir den aktuellen Aktienkurs nennen?“, fragt die Lehrerin. Sofort greifen die Schüler zu ihren Handys – wenige Sekunden später nennt eine Schülerin die Zahl und die Lehrerin schreibt sie an die Tafel. Die Mobiltelefone sind aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Doch gehören sie deshalb in den Unterricht?

Friesoythe

Eine Situation, wie sie anfangs beschrieben wurde, ist an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Friesoythe gar nicht so unüblich. „Wir arbeiten hier nach dem Motto ,Bring Your Own Device’ (Bring dein eigenes Gerät mit) im Unterricht“, sagt die Schulleiterin der BBS, Marlies Bornhorst-Paul. Dafür würden verschiedene Anwendungen (Apps) auf den Mobiltelefonen der Schüler benutzt.

Das französische Parlament hat ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Das Gesetz verbietet grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. Das berichtete der Nachrichtensender Franceinfo. Der Schritt war eine Wahlkampfforderung des Präsidenten Emmanuel Macron gewesen. Schon jetzt dürfen französische Schüler ihre Handys während des Unterrichts nicht benutzen, und Schulen können in ihrer Hausordnung auch ein weitergehendes Verbot festlegen. Künftig wird es umgekehrt sein: Die Handynutzung ist in der ganzen Schule tabu, die Hausordnung kann Ausnahmen gestatten.

„Damit können beispielsweise Abstimmungen im Unterricht durchgeführt oder Lernerfolge abgefragt werden“, erklärt die Schulrektorin. Auch Laptops und Tablets sind während der Unterrichtszeit erlaubt. Wer sich aber nicht an die Vorgaben des Lehrers hält, muss sein Gerät abgeben – dann landet es auf der „Handybank“ und darf erst nach der Stunde wieder abholt werden, denn die Privatnutzung von Handys an den BBS ist komplett tabu.

•

•

An der Integrativen Gesamt-, Haupt- und Realschule in Barßel weht ein etwas anderer Wind. „Während der Stunde sind die Smartphones ausgeschaltet oder stumm gestellt in der Tasche zu lassen“, sagt Bernhard Schaal, Schulleiter der Realschule. In den großen Pausen dürfen die Schüler dann in bestimmten Bereichen ihr Handy nutzen. Dies gelte vor allem, um die Privatsphäre der Schüler zu schützen. Bei Fehlverhalten wird das Handy eingesammelt, und die Schüler bekommen es am Ende des Tages wieder.

Ganz lässt sich das Handy jedoch nicht aus dem Unterricht verbannen: In Ausnahmefällen, etwa bei Gruppenarbeiten, dürfen die Schüler zu den Handys greifen und im Internet recherchieren.

• AMG

Friesoythe

Ähnlich läuft es auch am Albertus-Magnus-Gymnasium in Friesoythe ab. „Die Benutzung der Handys im Unterricht ist nur gestattet, wenn die Lehrer es erlauben“, sagt Schulleiter Peter Stelter. In Fluren und Unterrichtsräumen seien Smartphones sonst untersagt. Allerdings können die Schüler in Freistunden sowie in großen Pausen auf dem Schulgelände, in der Mensa und in der Bibliothek auf ihr Handy schauen.

Wer sich nicht daran hält, muss das Handy abgeben und die Schüler erhalten einen Brief an die Eltern. „Wenn etwas schnell nachgeschaut werden muss, sind Handys in Ordnung“, sagt Peter Stelter. Ansonsten verfügt die Schule über Tablets, die von den Klassen genutzt werden können.

Einig sind sich allerdings alle Schulen: Die Handys dürfen den Unterricht nicht stören und auch nicht vom Lernen ablenken.