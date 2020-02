Friesoythe Endlich ist es soweit: Nach einer längeren Bauphase ist der Neubau des katholischen Kindergartens Don Bosco in Friesoythe am Mittwochmorgen feierlich eingeweiht worden. Leiterin Anja Runden begrüßte dazu in der Turnhalle neben den Kindern und Erzieherinnen auch Vertreter der Stadt Friesoythe und der Pfarrgemeinde St. Marien.

Gemeinsam mit Pfarrer Michael Borth feierten sie einen Gottesdienst, in dem es auch um die Geschichte des Heiligen Don Bosco – Namenspatron des Kindergartens – ging. Die Jungen und Mädchen hatten auch einige Fürbitten formuliert, in denen sie Gott um eine gute Zukunft für den Kindergarten baten. „Es hat sich Gewaltiges getan“, sagte Borth mit Blick auf den neuen Anbau. „Ihn wollen wir unter den Segen Gottes stellen.“ Mit der tatkräftigen Unterstützung vom sechsjährigen Lasse ging der Pfarrer anschließend durch die Räumlichkeiten und segnete den Anbau ein.

Mit den Gästen und Erzieherinnen saßen die Kindergartenkinder abschließend in der neuen Mensa zusammen und ließen sich ein gesundes Frühstück schmecken.

Im März/April vergangenen Jahres hatten die Bauarbeiten zum neuen Gebäude begonnen, blickte der Architekt Frank von Garrel zurück. Nach fast einem Jahr Bauzeit wurde der Anbau jetzt in Betrieb genommen.

Auf 460 Quadratmetern gibt es dort je einen Raum für eine Kindergarten- und eine Krippengruppe, eine Mensa mit Küche sowie im Obergeschoss einen Personalraum für Dienstbesprechungen.

„Die Mensa ist ein Ort der Begegnung“, sagte Runden. Hier können die Kinder nun gruppenübergreifend ihr Frühstück und Mittagessen gemeinsam einnehmen. Früher fand das noch in den jeweiligen Gruppenräumen statt. Aktuell werden im Don-Bosco-Kindergarten 118 Kinder von 20 Mitarbeitern in vier Gruppen betreut.

Das neue Gebäude soll dann am Sonntag, 7. Juni, mit einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet werden. Bis zu diesem großen Fest werden auch die letzten Endarbeiten fertiggestellt sein, so Runden.