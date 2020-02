Friesoythe Wenn Kinder oder Jugendliche an einer unheilbaren und lebensverkürzenden Krankheit leiden, ist die Diagnose für die betroffenen Familien nicht nur entsetzlich, sondern stellt häufig deren ganzen Alltag auf den Kopf. Ein ambulanter Kinderhospizdienst kann in solchen Fällen den Familien helfen und sie in der schwierigen Phase unterstützen.

Seit zehn Jahren setzt sich der ambulante Hospizdienst der Malteser in Friesoythe in diesem Bereich ein. „Momentan begleiten wir mehrere Familien mit erkrankten Kindern in und um Friesoythe“, berichtet Karin Kellermann, Koordinatorin Kinder- und Jugendhospizarbeit bei den Maltesern. Für Angehörige bietet der Hospizdienst in Friesoythe zudem verschiedene Gruppen und Treffen an, bei denen sich etwa Eltern oder Geschwister austauschen können.

Am Tag der Kinderhospizarbeit, der jährlich am 10. Februar vom Deutschen Kinderhospizverein ausgerufen wird, wollen die Malteser mit einer Aktion im E-Center in Friesoythe auf das Thema „Sterben und Tod von Kindern“ und ihre Arbeit aufmerksam machen. In Gesprächen wollen die Mitarbeiter zudem Menschen für dieses ehrenamtliche Engagement gewinnen. Dabei werden sie am Montag, 10. Februar, ab 9 Uhr auch eine Tombola zugunsten der Kinderhospizarbeit im E-Center anbieten.