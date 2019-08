Friesoythe Den zu vollen Teller leer essen oder zur Mutprobe über einen breiten Graben springen. Kinder werden in ihrem Alltag ständig dazu aufgefordert, Dinge zu tun. Einiges davon tun sie gerne, andere Dinge nicht. „Dann ist es wichtig, dass Kinder auch lernen, ,Nein’ zu sagen“, betont Pia Schillinger.

Sie ist Schauspielerin der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück und führte gemeinsam mit ihrem Kollegen Mario Forkel am Donnerstagmorgen das Theaterstück „Die Nein-Tonne“ im Haus für Kinder am Grünen Hof in Friesoythe auf. Darin wurden solche Situationen spielerisch dargestellt und anschließend mit den Kindern darüber gesprochen.

„Das Theaterstück ist der Türöffner für das anschließende Gespräch. Es ist schön zu sehen, wenn die Botschaft bei den Kindern ankommt“, sagt Forkel. Auch wenn er das Stück häufig vor Kindergruppen aufführt, ist es auch für ihn jedes Mal spannend: „Kinder sind sehr kreativ und überraschen uns auch manchmal mit ihren Antworten“, berichtet Forkel.

„Ich fand das Stück besonders witzig und habe gelernt, dass andere Kinder auch traurig sind, wenn sie nicht mitspielen können“, sagt der fünfjährige Elias. „Zähne putzen gehört nicht in die Nein-Tonne, weil es wichtig ist“, weiß Jana jetzt.

Beide sind Vorschulkinder : „Wir wollen, dass sie gestärkt in die Schule gehen. Denn dort sind sie nicht mehr die großen, sondern die kleinen“, betont Margret Gelhaus, Leiterin des Hauses für Kinder am Grünen Hof. Sie hatte die Aufführung des Theaterstückes gemeinsam mit dem Friesoyther Präventionsrat arrangiert. Vor insgesamt 112 Kindern aus fünf Kitas in Friesoythe wurde das Stück am Donnerstagvormittag gezeigt.Die anderen Kita-Kinder bekommen das Stück am 22. September zu sehen.