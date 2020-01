Friesoythe In gut acht Wochen ist wieder Ferienzeit: Eltern jüngerer Grundschulkinder stehen dann vor der Frage, wie ihre Kinder betreut werden, wenn kein Urlaub möglich ist. Die Stadt Friesoythe bietet für diese Fälle in den Oster-, Sommer- und Herbstferien eine Ferienbetreuung an, heißt es in einer Pressemitteilung. Organisiert wird die Ferienbetreuung durch die Stadtjugendpflege.

Anmeldeschluss

Konkret wird die Ferienbetreuung zu Ostern in der Zeit von Montag, 30. März, bis Donnerstag, 9. April, in den Betreuungsräumen der Marienschule organisiert. Die Betreuung ist in einer Kernzeit von 8.30 Uhr bis 13 Uhr vorgesehen. Zusätzlich können Eltern noch eine flexible Betreuung in der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie von 13 bis 14 Uhr anmelden, teilte die Stadt mit.

Neben vielen Spiel- und Bastelangeboten stehen auch Freispiel und kleine Ausflüge auf dem Programm der Ferienbetreuung. Der Jugendpfleger und die Betreuungskräfte achten dabei darauf, dass das Angebot sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Anmeldeschluss für die Osterferien ist der 13. März. Anschließend bekommen die Eltern eine Anmeldebestätigung.

In diesem Jahr soll das Angebot in den Sommerferien erweitert werden. „Im letzten Jahr wurde die Ferienbetreuung im Sommer sehr gut angenommen“, so Jugendpfleger Matthias Wekenborg, „dass wir in diesem Jahr die Ferienbetreuung auch auf die letzten zweieinhalb Wochen der großen Ferien ausweiten möchten. Dazu suchen wir derzeit noch geeignete Honorarkräfte, die die Betreuung wahrnehmen können.“

Vorbereitungen gestartet

Für die übrigen Ferien laufen die Vorbereitungen für die Ferienbetreuung bereits an. Fest steht, dass in den Sommerferien verlässlich wie seit zehn Jahren die Betreuung in den ersten dreieinhalb Wochen in der Zeit vom 16. Juli bis 7. August stattfindet. Bei ausreichenden Anmeldungen wird die Betreuung auch vom 10. bis 26. August angeboten. Dazu werden frühzeitige Anmeldungen erbeten. Interessierte Betreuungskräfte können sich an den Jugendpfleger wenden.

Informationen zur Ferienbetreuung und Anmeldevordrucke sind bei der Stadtjugendpflege im Jugendzentrum Wasserturm, in der Zentrale der Stadtverwaltung im Rathaus am Stadtpark sowie online auf www.jugendzentrum-friesoythe.de. erhältlich. Info-Blätter und Plakate werden über alle Grundschulen verteilt. Anfragen sind unter Telefon 04491/1633 oder per E-Mail an jugendpflege@friesoythe.de beim Stadtjugendpfleger möglich.