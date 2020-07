Gesundheit: Registrierung zum Stammzellspender

Friesoythe Einmal piksen hilft gleich zweimal: Zu einer Blutspendeaktion mit Stammzellspender-Registrierung lädt das Deutsche Rote Kreuz an diesem Mittwoch, 29. Juli, in die Fachoberschule der Berufsbildenden Schule in Friesoythe an der Dr. Niemann-Straße 8 ein.

Gemeinsam mit der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) soll unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen eine Registrierung als Stammzellspender zeitgleich mit der Blutspendeaktion stattfinden, heißt es in der Ankündigung. Die Registrierung ist ganz einfach: Während der Blutspende wird ein Röhrchen Blut entnommen. Die Typisierung erfolgt dann in einem der Labore. Dort wird auf bestimmte HLA-Merkmale (Humane Leukozyten-Antigene) untersucht.

Je mehr Menschen typisiert sind, desto größer sei die Chance einen passenden Spender zu finden, teilt die DSD mit. Die Registrierung zum Stammzellspender ist im Alter von 18 bis 50 Jahren kostenlos möglich. Für die Spende muss ein Personalausweis mitgebracht werden und der Spender muss gesund sein.