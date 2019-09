Friesoythe Der Sternmarsch, die traditionelle Spendenwanderung des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) Friesoythe, wird in diesem Schuljahr zugunsten des Projektes „Likoni – Healthcare for all“ stattfinden. Erstmals konnte die gesamte Schüler- und Lehrerschaft entscheiden, wo geholfen werden soll.

Das Ergebnis wurde vergangene Woche von den Schülersprechern David Antal und Rebecca Heyens im Forum präsentiert. Direkt im Anschluss daran erläuterte Lea Decker, Medizinstudentin und ehemalige Abiturientin der Schule, die Arbeit der Organisation.

Sie selbst habe diese Anfang des Jahres persönlich kennengelernt und wird auch in den kommenden acht Wochen wieder in Likoni sein, einem Vorort der zweitgrößten kenianischen Stadt Mombasa. Der Verein organisiert dort ehrenamtlich medizinische Unterstützung für Menschen, die sich diese sonst nicht leisten könnten. Dafür wurde in den vergangenen Jahren ein Krankenhaus aufgebaut, ebenso gehen Ärzteteams immer wieder durch die Slums, um Kranke an Ort und Stelle zu behandeln.

Der wesentliche Teil der Einnahmen der Spendenwanderung soll der Anschaffung einer Anästhesiemaschine dienen. Um dies zu ermöglichen, sammeln die Schülerinnen und Schüler des AMG in den nächsten Wochen in ihren Familien, der Nachbarschaft oder auch bei lokalen Unternehmen Spenden für das Projekt.

Am Freitag, 15. November, dem Patronatstag der Schule, geht es dann für Schüler und Lehrer auf die rund zehn Kilometer langen Wanderstrecken.