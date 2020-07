Hilkenbrookerin Erhält Zeugnis: Einzige Abiturientin am AMG in Friesoythe verabschiedet

Friesoythe /Hilkenbrook Freudestrahlend hat Wiebke Bley aus Hilkenbrook am Freitag ihr Abitur-Zeugnis entgegengenommen. Es war eine besondere Zeremonie, denn die 19-Jährige ist dieses Jahr die einzige Abiturientin am Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) in Friesoythe.

Da das Land Niedersachsen an allgemeinbildenden Gymnasien vom Abitur nach acht auf neun Gymnasialjahre (von G8 auf G9) zurückkehrt, gibt es dieses Jahr eigentlich keinen Abijahrgang. Wiebke Bley war jedoch im vergangenen Schuljahr länger krank gewesen, hatte dadurch Lehrstoff verpasst und konnte deswegen die Abiprüfungen 2019 nicht ablegen. Dank der Rückendeckung des AMG und insbesondere von Oberstufenkoordinator Thomas Hülsmann, dem die 19-Jährige am Freitag besonders dankte, konnte sie die Prüfungen dieses Jahr ablegen.

Bei der kleinen Zeremonie konnte Wiebke Bley nun ihr Abitur feiern. AMG-Schulleiter Peter Stelter hob in seiner Abi­rede die „unglaubliche Reife“ hervor, die die 19-Jährige gezeigt habe. Wiebke habe unter „höchst ungewöhnlichen gesamtgesellschaftlichen Umständen“ ihr Abitur bestanden. „Du hattest als einzige AMG-Abiturientin des Jahres 2020 keinen eigenen Abi-Jahrgang, kein Abi-Motto, keinen Abi-Scherz, keinen Abi-Ball“, sagte Stelter. Hinzu käme die Corona-Pandemie. „Inmitten all dieser Widrigkeiten hast du souverän dein Abitur gemeistert“, sagte Stelter, der Wiebke Bley für ihren weiteren Lebensweg alles Gute wünschte.