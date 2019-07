Friesoythe Lange haben Eltern darauf warten müssen, doch jetzt ist das Portal freigeschaltet: Seit Montag, 1. Juli, kann man sich bequem von Zuhause aus unter www.little-bird.de/friesoythe durch die Betreuungsangebote in der Stadt Friesoythe klicken – rund um die Uhr.

Damit das Programm sekundenaktuell die Werte aus dem Verwaltungsprogramm abrufen kann, war eine lange Vorarbeit in der Verwaltung und den Kitas nötig, teilte die Stadt mit. Durch die Verwaltungsmitarbeiterinnen wurde das Programm zunächst mit den für Friesoythe individuellen Daten aufgebaut. Danach haben die Einrichtungsleiterinnen den Ist-Bestand zum August 2019 erfasst und Ihre Einrichtungsprofile individuell gestaltet.

Nach den erfolgreichen Vorarbeiten und der nun erfolgten Liveschaltung des Elternportals von „Little Bird“ können sich Eltern ab sofort online informieren: Die Kitas werden den Eltern auf einer interaktiven Karte und in einer Liste genau angezeigt. Eltern können sich dann die pädagogischen Konzepte, Öffnungszeiten und Besonderheiten der einzelnen Kitas anschauen, hierfür ist noch keine Registrierung und Anmeldung erforderlich.

Nach erfolgreicher Registrierung und Anmeldung im Elternportal können Eltern einen Platz in bis zu drei Kitas gleichzeitig anfragen. Dabei können diese den Platzanfragen Prioritäten zuweisen, um deutlich zu machen, welche ihre absolute Wunsch-Kita ist. Nach der persönlichen Vorstellung der Eltern in der jeweiligen Kita erhalten diese dann entweder eine Ablehnung oder ein Platzangebot ihrer favorisierten Kita, je nach angegebenen Benachrichtigungswunsch per E-Mail oder Brief. Im Falle einer Ablehnung steht es den Eltern offen, bei einer weiteren Kita anzufragen. Über die Annahme von Platzangeboten entscheiden die Eltern dann selbst.

„Selbstverständlich unterstützen die Kitaleitungen und die Verwaltungsmitarbeiter Eltern, denen eine Anmeldung über das Elternportal selbst nicht möglich ist“, heißt es in der Mitteilung. Die weiteren Nachrichten an die Eltern erfolgen dann per Brief.

Die Platzanfrage soll jedoch vorrangig über das Elternportal gestellt werden. D dadurch soll den Eltern die Suche nach einem Kitaplatz erleichtert werden. Für die Kita-Leitungen sowie für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die die Platzanfragen weiter bearbeiten, bietet das neue System ebenfalls Vorteile. Die Daten werden in Echtzeit in das Verwaltungsprogramm übertragen, so ist jederzeit ein Überblick über die freien Kapazitäten der Kitas möglich. „Die Verwaltungsarbeit bleibt zwar trotz des neuen Programmes sehr umfangreich, jedoch erhoffen wir uns durch die programmgestützte Arbeit eine Erleichterung, auch in Hinblick auf die Übersichtlichkeit der Platzanfragen“, heißt es seitens der Stadt.

Die sogenannten unterjährigen Platzanfragen, zum Beispiel von neu zugezogenen Familien, können ab sofort online durch die Eltern erfasst werden. Für die Plätze ab August 2020 sind Anfragen zwölf Monate im Voraus möglich. Die Anmeldefrist ist der 31. Januar des Jahres. Platzangebote für diese Anfragen werden dann ab März ausgesprochen.

In der nächsten Zeit soll laut Auskunft der Verwaltung Infomaterial zum Elternportal in den Kitas verteilt werden, außerdem bietet das Elternportal eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die den Eltern bei der Platzsuche behilflich sein soll.