Friesoythe Tod und Sterben sind in weiten Teilen unserer Gesellschaft noch immer Tabuthemen. Nicht so für Menschen wie Gerda Spieker. Die 63-Jährige hat in den vergangenen 17 Jahren nach und nach die Hospizarbeit in Friesoythe aufgebaut. An diesem Donnerstag, 1. November, wird Gerda Spieker als Leiterin des Malteser Hospizdienstes in Friesoythe in den Ruhestand verabschiedet.

Ein Leben im Dienst der Sterbenden? Nun ja, ganz so ist es auch wieder nicht. „Was viele nicht wissen, ist, dass wir Schwerkranke und Sterbende im Leben begleiten. Wir wollen die letzte Lebenszeit für sie qualitativ verbessern“, sagt Gerda Spieker. 2001 besuchte die gelernte Krankenschwester einen Kursus zur Begleitung von Sterbenden und Schwerkranken. „Ich hatte davor wenig Ahnung von Tod und Sterben und wollte mehr darüber erfahren. Man lernt, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen.“ Und dies sei wichtig.

Anfangs sei sie oft gefragt worden: „Wie kommst du denn auf so was?“ Von solchen Fragen ließ sich Gerda Spieker jedoch nicht abbringen. Die Hospizidee trage sie schließlich in sich: Sterben als Teil des Lebens zu sehen und Sterbenden den letzten Weg möglichst angst- und schmerzfrei zu gestalten.

2002 begann die Friesoytherin, im Hospiz St. Peter in Oldenburg zu arbeiten. Nebenbei baute sie ehrenamtlich den ambulanten Hospizdienst in Friesoythe aus – und machte die Hospizarbeit für viele hier überhaupt erst bekannt. Beide Dienste parallel wurden ihr auf Dauer jedoch zu viel. Sie entschied sich dafür, die Arbeit in Friesoythe fortzuführen und setzte sich dafür ein, dass bei dem Malteser Hilfsdienst Friesoythe eine hauptamtliche Stelle für sie geschaffen wurde – mit Erfolg: Seit 2008 arbeitete sie als festangestellte Koordinatorin für den Hospizdienst, zwei weitere Koordinatorenstellen kamen im Laufe der Jahre hinzu. Mittlerweile gibt es in Friesoythe auch einen Kinderhospizdienst sowie verschiedene Angebote der Trauerbegleitung. Das Angebot des Hospizdienstes wird laut Gerda Spieker nicht nur in Friesoythe, sondern auch in Bösel, Barßel und im Saterland gut angenommen.

Zwischenzeitlich zählt der Friesoyther Hospizdienst mehr als 30 Ehrenamtliche, die eine Vielzahl an Schwerkranken und Sterbenden pro Jahr begleiten. Sie alle haben davor einen entsprechenden Kursus besucht und nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Supervisionen teil. Außerdem machen sie Öffentlichkeitsarbeit, etwa in Schulen, um Kinder wie auch Erwachsene an Tod und Sterben heranzuführen. Vor allem aber müssen sie folgende Voraussetzungen haben: „Sie müssen gut zuhören können. Wir sind ja nicht in der Pflege tätig, sondern wir begleiten.“ Oft möchten Schwerkranke über ihr nahendes Lebensende sprechen: „Sie bringen uns viel Vertrauen entgegen. Sie freuen sich, wenn wir kommen und wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Es ist schön, wenn man so noch eine Beziehung aufbauen kann.“ Jede Begleitung ist dabei anders, ein Patentrezept gibt es nicht. „Meist fangen wir an mit einem Besuch pro Woche, oft ist der Bedarf größer“, erzählt Gerda Spieker.

Gerda Spieker hat in Friesoythe dazu beigetragen, das Sterben ein Stück weit zu enttabuisieren. Ein wichtiger Beitrag, liegen Leben und Sterben doch näher beieinander, als viele wahrhaben wollen.