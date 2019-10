Friesoythe Die Grundlagen der Ersten Hilfe haben am Dienstag 17 Schülerinnen und Schüler aus dem Oldenburger Land im St.-Marien-Hospital in Friesoythe geübt – und das obwohl derzeit Herbstferien sind. Die 16- bis 18-Jährigen nehmen am „medizinischen Schülerlabor“ der Schülerakademie Stapelfeld teil. Eine Woche lang befassen sie sich mit medizinischen Themen. Dabei besuchen sie auch Ärzte und Krankenhäuser in der Region. Referent der Projektwoche ist Dr. Ralf Weise, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Visceralchirurgie am St.-Marien-Hospital.

Am Dienstag standen nun Reanimation, Wundversorgung und stabile Seitenlage auf dem Unterrichtsplan. „Die Schüler wissen bereits einiges und sind sehr interessiert“, sagte Dr. Ursula Knoll, Fachärztin für Anästhesie, die gemeinsam mit Heidi Janßen, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation, zum Reanimationsschulungsteam des Hospitals gehört. Beide vermittelten den Schülern die Grundlagen der Ersten Hilfe.

Geübt wurde dabei auch an Fallbeispielen. So wurde vor dem Krankenhaus ein kleiner Autounfall simuliert, bei dem die Schüler unter anderem eine reanimationspflichtige und eine zunächst noch ansprechbare Person retten mussten.

Die jungen Teilnehmer sind von der bisherigen Projektwoche angetan. „Wir bekommen viele Einblicke und Eindrücke“, sagte Anna-Lena Alfke aus Oldenburg. Dem stimmte auch Luise Wagner aus Wilhelmshaven zu. Die 16-Jährige möchte Medizin studieren und nutzt die Projektwoche, um weitere Erfahrungen zu sammeln.

So besichtigten die Schüler unter anderem Radiologie-, Onkologie- und Chirurgie-Stationen. Darüber hinaus konnten sie auch bei Operationen zuschauen. Wie Luise Wagner wollen die meisten der Teilnehmer später im Gesundheitsbereich arbeiten. Um Einblicke in das Berufsfeld zu bekommen, biete sich das „medizinische Schülerlabor“ gut an, sind sie sich einig.