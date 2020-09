Neue Geschäftsstelle Der Volkshochschule Eröffnet: Nach über zwei Jahrzehnten endlich wieder sichtbar in Friesoyther Zentrum

Friesoythe Die Volkshochschule (VHS) für den Landkreis Cloppenburg dürfte zukünftig wieder besser wahrgenommen werden in Friesoythe. Nach über 20 Jahren ist die VHS aus den Räumlichkeiten des Katholischen Bildungswerks ausgezogen. Die neue Außenstelle an der Moorstraße 12 wurde nun eingeweiht.

„Es war uns zu eng geworden“, sagte VHS-Direktorin Kathrin Würdemann. So reifte die Entscheidung, sich eigene, größere Räume zu suchen. Mit dem Ergebnis ist man bei der VHS zufrieden: „Wir befinden uns in optimaler Lage.“ Vorher war in den Räumen eine Verkaufsstelle von Braut- und Abendmoden Hanneken.

Die Kooperation in Friesoythe zwischen VHS und Bildungswerk soll damit aber nicht beendet sein. „Da besteht Verwechslungsgefahr. Wir werden auch weiterhin zusammenarbeiten“, erklärte Nicola Fuhler vom Bildungswerk, die gemeinsam mit Dr. Georg Pancratz zum Umzug gratulierte. Und auch Bürgermeister Sven Stratmann übermittelte die Glückwünsche der Stadt und überreichte dem VHS-Team eine Urkunde.

Nun steht der VHS ein größerer Veranstaltungsraum zur Verfügung. Des Weiteren ist vorne am Eingang ein Bereich für Arbeitsgruppen. Die Kurse sollen aber möglichst in einem Mix aus Präsenz und Online angeboten werden. Angeboten werden unter anderem verschiedene Sprach- oder Integrationskurse.

Die Mitarbeiterinnen Andrea Kleimann und Elisabeth Schölzel-Plaggenborg werden die Friesoyther VHS-Geschäftsstelle montags, donnerstags und freitags jeweils zwischen 10 und 12 Uhr besetzen. Mittwochs ist die Bürozeit von 17 bis 19 Uhr. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind auch möglich unter Telefon 0 44 91/299 97 90 oder auf der Homepage.