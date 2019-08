Friesoythe Für die Digitalisierung der Schulen rüstet die Stadtverwaltung in Friesoythe auf: „Wir haben in unserer IT-Abteilung des Rathauses eine dritte Kraft eingestellt, die sich schwerpunktmäßig mit der IT in den Schulen beschäftigt“, sagt Bürgermeister Sven Stratmann. Bei eventuell auftretenden IT-Problemen ist der Verwaltung wichtig, dass ein Ansprechpartner vor Ort ist, der auch zur entsprechenden Schule fahren kann, um das Problem zu beheben.

Knapp eine Million Euro vom Bund Der Digitalpakt des Bundes ist kürzlich in Kraft getreten. 522 Millionen Euro werden für die Schulen in Niedersachsen bereitgestellt. In den Landkreis Cloppenburg fließen insgesamt 10,9 Millionen Euro – sofern die Mittel beantragt werden. Die Stadt Friesoythe kann insgesamt knapp eine Million Euro abrufen. Kleine Schulen mit bis zu 60 Schülern erhalten 500 Euro pro Schüler, große Schulen maximal 30 000 Euro. Barßel erhält rund 550 000 Euro, Bösel 320 000 Euro, Saterland 580 000 Euro.

Die Stadtverwaltung hat einen Medienentwicklungsplan entwickelt. „Zur Umsetzung führen wir Gespräche mit den Schulleitungen“, berichtet Stratmann. Denn der Bürgermeister weiß auch, dass die Kommune nur die Hardware zur Verfügung stellen kann. Welche Software benötigt werde, damit die Kinder mit den neuen Techniken effizient unterricht werden können, müssten hingegen die Lehrkräfte beurteilen.

Frank von der Aa, Schulfachlicher Dezernent der Landesschulbehörde, weiß, worauf es bei der Auswahl der Hard- und Software ankommt: „Entscheidend ist, dass Schulen sehr genau gucken, vom Kind aus denken und sich nicht von der Technik beeindrucken lassen. Dann ist die Gefahr relativ gering, dass Dinge angeschafft werden, die ungenutzt bleiben.“

Zwei sich ähnelnde Begriffe werden zudem oft verwechselt: „Für den Medienentwicklungsplan ist die Kommune zuständig, das jeweilige Medienbildungskonzept wird in den Schulen ausgearbeitet“, erklärt von der Aa. Stratmann ist vor allem eines wichtig: „Innerhalb unserer Kommune soll mit einem einheitlichen IT-System gearbeitet werden. Dann müssen sich die Schüler bei einem Schulwechsel nicht auf ein neues System umstellen.“ In der Praxis ist dies gar nicht so einfach, denn die Grundschulen sind in den Händen der Kommunen, während für die weiterführenden Schulen die Landkreise zuständig sind.

Ideal wäre für Stratmann deswegen eine kreisweite Lösung. Von der Aa stimmt ihm zu: „Die Lehrpläne sind zum Großteil deckungsgleich. Deswegen kann die Anschaffung der Geräte sehr gut gemeinsam geregelt werden.“

Wichtig ist jedoch nicht nur die Anschaffung der Geräte, sondern auch die Schulung der Lehrkräfte sowie die Behandlung des Themas im Unterricht: „Es sollte kein gesondertes Fach geben. Die digitale Welt muss in den normalen Unterricht integriert werden. Wir sollten nicht unterschätzen, wie weit die Kinder im Privaten oft schon in der digitalen Welt unterwegs sind“, betont von der Aa.

Viele Eltern seien überrascht, wenn ihnen bei Präventionsveranstaltungen der Polizei vorgeführt werde, wie schnell Kinder von einer unbedenklichen auf eine gefährliche Seite geführt würden. „Wir müssen jedoch auch hier vom Kind aus denken und das Selbstvertrauen der Kinder stärken, damit sie solche gefährlichen Seiten erkennen und sich an eine Vertrauensperson wenden“, betont der Dezernent.

Von der Aa und Stratmann wehren sich zudem gegen das Schwarz-Weiß-Denken, was häufig noch beim Thema Digitalisierung existiere: „Wir müssen viele Aufgaben digital lösen, das ist Teil unseres Lebens“, sagt von der Aa. Stratmann ergänzt: „Wir befinden uns gerade in einer Übergangszeit. Wichtig ist, dass der Mensch hinterher kommt.“