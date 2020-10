Neue Kurse bei der VHS

Friesoythe In Kürze beginnen bei der Volkshochschule (VHS) in Friesoythe einige neue Kurse: • Ab Mittwoch, 21. Oktober, 19 Uhr, findet der Kursus „Handlettering“ statt. „Schön schreiben in eigener Handschrift ist eine alte Kunst“, heißt es von der VHS. Mit kleinen Tricks und Übungen sollen kleine Anhänger und Karten gestaltet werden. • Ab Montag, 2. November, 18 Uhr, startet ein monatlicher Gesprächskreis für politisch interessierte junge Menschen (16 bis 25 Jahre alt). • Am Dienstag, 3. November, beginnt ein Kursus über vier Abende, in dem das Nähen mit der Maschine für Anfänger geübt werden soll. • Englischkurse auf zwei unterschiedlichen Niveaus finden mittwochs bei der VHS in Friesoythe statt. Start der Kurse ist am 4. November. Bei einer Schnupperstunde können Interessierte herausfinden, welcher Kursus passt. • Am Mittwoch, 11. November, wird es weihnachtlich bei der Volkshochschule. In verschiedenen Techniken sollen dann Lichtobjekte für weihnachtliche Dekorationen hergestellt werden.

Die VHS Friesoythe bittet um Anmeldungen für die verschiedenen Kurse. Diese sind unter Telefon 04491/2999790 (auch auf Anrufbeantworter) möglich und oder im Internet unter: