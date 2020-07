Noch Plätze frei bei Bastelaktion

Friesoythe Es sind noch Plätze frei für den dritten Teil der Kulturbeutel-Aktion im Friesoyther Ferienpass. Unter dem Motto „Steine und Wind“ können Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahre am Mittwoch, 5. August, von 16 bis 17 Uhr die dazugehörigen Bastel-Materialien im Jugendzentrum Wasserturm an der Bahnhofstraße abholen.

Es gibt Steine, die mit Urlaubs- und Freizeitmotiven bemalt und beschriftet werden sollen. Aus allen bemalten Steinen soll am Mittwoch, 19. August, um 16 Uhr ein buntes Ferienpass-Bild zusammengelegt werden. Anschließend werden die Steine Teil eines großen Steinkreises. Und was der Wind mit der Aktion zu tun, soll eine Überraschung sein, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme an der Aktion ist für alle Teilnehmenden kostenlos.

Mehr Infos unter www.friesoythe.feripro.de