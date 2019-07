Friesoythe Der Kaffee ist schnell gemacht: „Wir sind sechs Leute und trinken alle Kaffee – da brauchen wir eine gute Maschine“, erzählt Johanna Lamping. Die NWZ ist bei der Friesoytherin zu Besuch auf ein Tässchen Kaffee.

Die 18-jährige Johanna Lamping hat gerade ihr Abitur bestanden. Den Schülerinnen und Schülern des Albertus-Magnus-Gymnasiums Friesoythe dürfte sie als Schülersprecherin bekannt sein. Zwei Jahre war sie in der Schülervertretung tätig, ein Jahr war sie Schülersprecherin. „Das hat immer Spaß gemacht. Wäre ich noch ein Jahr an der Schule geblieben, hätte ich noch weiter gemacht.“

Geboren ist Johanna Lamping in Aachen. Ihre Mutter, eine Friesoytherin, und ihr Vater, ein Böseler, haben dort lange gewohnt. Vor neun Jahren sind sie dann wieder zurück in den Norden gezogen. Gemeinsam mit ihren Eltern und drei Geschwistern wohnt sie nun in Friesoythe.

Auch bei den Messdienerinnen und Messdienern in Friesoythe ist sie engagiert, sie selbst ist Oberministrantin (Omi). „Ich war zwei Jahre im Messdienervorstand und PR-Omi.“ In der Funktion hat sie sich um die sozialen Medien, wie den Facebook- oder Instagram-Auftritt gekümmert und mit der lokalen Presse, wie der NWZ, zusammengearbeitet. Mit den Messdienerinnen, Messdienern und weiteren Kindern und Omi-Kolleginnen und -Kollegen war sie nun zwei Wochen im Zeltlager. „Teilweise hatten wir nicht so gutes Wetter.“ Besonders der Nieselregen habe lange angehalten. „Aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht.“ Zum „Omi“-Dasein gehört auch noch mehr: „Ich habe auch eine Gruppe mit elf Kindern zwei Jahre lang geleitet.“

Doch für die nächste Zeit wird das ganze Engagement erst einmal auf Eis liegen: Die 18-Jährige verbringt ab August sechs Monate als Au-Pair in der australischen Stadt Adelaide. Dort lebt sie bei einer Familie und passt auf die Kinder auf. Wer so etwas machen möchte, muss nachweisen, eine bestimmte Stundenzahl mit Kindern gearbeitet zu haben – die „Omi“-Tätigkeit zahlt sich hier definitiv aus. Für ihren Aufenthalt musste und muss Johanna eine Menge organisieren. Dazu gehört auch, sich um das Visum und die richtigen Versicherungen kümmern.

Mit der Familie, bei der Johanna Lamping leben wird, hat sie bereits per Videotelefonie gesprochen. „Man lernt sich kennen, bevor man sich entscheidet“, erklärt sie. „Ich bin mir sicher, dass das eine gute Familie ist.“ Um mit ihrer eigenen Familie in Kontakt zu bleiben, hat sie auch ihren Großeltern schon gezeigt, wie die Videotelefonie funktioniert.

Das komplette halbe Jahr verbringt die 18-Jährige mit der Familie. Danach hat sie mehrere Möglichkeiten: Wenn ihr die Arbeit als Au-Pair gefällt, kann sie sich eine neue Familie suchen, bei der sie noch Zeit verbringen möchte. Und wenn sie einfach länger bleiben und woanders arbeiten möchte, geht das auch: „Ich habe ein Working-Holiday-Visum“, sagt sie. Und wenn sie nach sechs Monaten genug von Australien hat, kann sie natürlich auch einfach wieder zurückfliegen.

Was danach kommt? „Ich muss schauen, ob ich dann Praktika mache oder etwas Ähnliches. Vielleicht fällt mir auch ein, was ich machen möchte, während ich weg bin.“

Meine Lieblingstasse

„Wir haben richtig viele schöne Tassen, aber aus dieser Tasse trinke ich am meisten. Die habe ich schon seit ich denken kann. Darauf ist eine Fee mit einem Zauberstab. Früher hab ich immer gesagt, die Fee sieht mit ihren blonden Haaren ein bisschen aus wie ich. Die Tasse ist so schön bunt und niedlich.“

Mein Lieblingsplatz

„Unser Garten ist mein Lieblingsplatz. Jetzt ist hier alles neu und die Blumen blühen so schön. Auf der Terrasse haben wird auch Gartenloungemöbel. Meistens, wenn ich morgens aufgestanden bin und mir einen Kaffee gemacht habe, setze ich mich dort hin und trinke in Ruhe meinen Kaffee aus. Ich bin relativ viel unterwegs, aber immer, wenn ich zu Hause bin, sitze ich sehr gerne da.“

Das mag ich an der NWZ

„Die Titelseite ist bunt gestaltet und sieht modern aus. Das gefällt mir. Gut finde ich auch, dass das Wetter direkt vorne auf der Titelseite steht. So weiß ich morgens sofort wie warm es an diesem Tag wird. Außerdem mag ich im Lokalteil die Serie „Natürlich von hier“. Die Leute aus dem Umkreis werden daran erinnert, was hier gemacht wird. Und so wissen sie auch, was hier aus der Region zu finden ist. Auch die Rätselseite gefällt mir gut. Ich löse sehr gern Sudoku.“

Das macht mir Sorgen

„Die aktuelle Klimasituation macht mir Sorgen. Ansonsten mache ich mir Gedanken, wie es wird, wenn ich unterwegs bin. Ich mache mir Sorgen, ob ich vielleicht Heimweh habe. Oder dass hier etwas passiert und ich nicht da bin. Außerdem macht mir Sorgen, dass ich, wenn ich wieder da bin, noch nicht herausgefunden habe, was ich später machen möchte. Ich setze mich seit einem Jahr unter Druck und weiß immer noch nicht, wohin die Reise geht.“

Das macht mir Freude

„Gutes Wetter! Meine Laune ist sehr wetterabhängig. Wenn das Wetter schlechter ist, dann hab ich auch nicht so viel Lust etwas zu unternehmen. Wenn ich etwas umgesetzt habe, was ich lange geplant oder worauf ich mich lange gefreut habe, bin ich froh. Zum Beispiel wenn ich bald fliege, freue ich mich, dass dann alles geklappt hat. Und meine Freunde machen mir natürlich auch immer gute Laune. Ansonsten ist das echt schwer zu sagen – so richtig schlecht gelaunt bin ich eigentlich nie.“

Dafür stehe ich nachts auf

„Eigentlich stehe ich nachts nicht auf. Ich bin eine Tiefschläferin, ich werde nachts nicht wach. Selbst wenn mein Handywecker klingelt, höre ich das nicht. Mein Vater stand häufig im Zimmer und hat mir gesagt, ich soll den Wecker ausmachen. Ich habe jetzt einen altmodischen Wecker, der richtig laut ist. Davon werde ich wach. Und mein Bruder im Nebenzimmer wahrscheinlich auch. Ansonsten stehe ich höchstens auf, wenn ich Hunger hab – vor allem auf Süßes.“