Friesoythe /Papenburg Spannend: Mit Kunstbüchern, Rhetorik, Smarthomes oder dem Plastikproblem in den Weltmeeren haben sich sieben Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums während der Herbstferien vom 28. September bis zum 5. Oktober beschäftigt. Sie nahmen an der Niedersächsischen Juniorakademie teil, die abermals in der historisch-ökologischen Bildungsstätte Emsland in Papenburg ausgerichtet wurde. Zum elften Mal bereits entsandte das Friesoyther AMG Schüler dorthin, berichtete die betreuende Lehrerin Sigrid Schmeichel-Möhlmann. In diesem Jahr lautete das Motto „Horizonte erweitern – Visionen entwickeln!“

Darin werden besonders begabte Schüler gefördert – wenngleich sich diese Begabung nicht notgedrungen auch in Schulnoten niederschlagen muss. „Wir legen großen Wert auf die Förderung der Schüler“, sagt Schmeichel-Möhlmann.

Zwar geben Lehrer Empfehlungen ab, wer sich bewerben könne, und schreiben dazu ein Gutachten. Doch die Bewerbung selber obliegt den Schülern. 16 Bewerbungen aus Friesoythe hatte es gegeben – acht der insgesamt 88 Schüler konnte letztlich das Friesoyther Gymnasium entsenden. Ein Mädchen musste aus Krankheitsgründen früh wieder abreisen.

Kunstbücher und Leporellos stellten Vanessa Graz (10c), Sandra Schweigartz (10c) und Connor Brunken (9b) her – etwa gestaltet mit ausdrucksstarken Augen, zum Thema Musik oder Planeten.

Phat Hung Luu (10c) und Justus Pöpken (8e) befassten sich im Kursus Informatik mit dem Internet der Dinge und mit der Frage: Wie kann das Leben „smarter“ gestaltet werden: etwa mit der Lautstärke-Ampel fürs Klassenzimmer, dem automatisierten Wasserspender oder der automatisierten Heizungsregelung, berichteten die beiden Schüler von spannenden Projekten.

Mit Ökologie und Fotografie befasste sich Ida Lukas (8b) und beleuchtete dabei das Problem des Plastikmülls auf der Welt.

Die hohe Schule der Rhetorik in Altertümlichen Schriften und auch in aktuellen Bundestagsdebatten machte der Kursus Philosophie zum Thema, an dem Marvin Niemeyer (10 c) teilnahm. Dieser Kursus richtete auch einige kritische Fragen an Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der der Juniorakademie – das Land fördert die Veranstaltung – am letzten Tag einen Besuch abstattete.

Weiterer prominenter Besucher war Roland Jahn, Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, mit dem der Philosophie-Kursus eine Fragerunde organisiert hatte.

Dass der Veranstalter mit den sieben verschiedenen Workshops den richtigen Nerv der Schüler getroffen hat, beweist die Resonanz: Die sieben AMG-Schüler jedenfalls würden gerne wieder daran teilnehmen.