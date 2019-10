Was ist das Besondere an der Junior-Akademie?

Nicht nur in Papenburg gibt es eine Junior-Akademie. Seit 2003 gibt es in ganz Deutschland Standorte, an denen talentierte Jugendliche Dinge lernen können, die über den Schulstoff hinausgehen. Zusammen kommen hier motivierte und leistungsbereite Jugendliche der Sekundarstufe I.

Neun Schülerinnen und Schüler aus Friesoythe waren in diesen Herbstferien in der Akademie in Papenburg. Insgesamt waren 89 Jugendliche dabei.