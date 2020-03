Qualität und Sicherheit gehen vor

Friesoythe Nach dem NWZ-Artikel am Freitag über den Geburtenrückgang im St.-Marien-Hospital Friesoythe hat Geschäftsführer Bernd Wessels einige Anrufe bekommen. Eltern seien verunsichert, berichtet er. Deshalb will er noch mal betonen: „Sicherheit und Qualität stehen bei uns an erster Stelle.“ Für alle Krankenhäuser der Region würden dieselben Leitlinien und Standards gelten.

Viele Eltern kämen bewusst nach Friesoythe: „Wir haben gute Rückmeldungen und wir schicken die Leute nicht leichtfertig weiter.“ Aber es sei nicht zu verantworten, Risikoschwangerschaften zu entbinden, ohne dafür personell und technisch ausgerüstet zu sein. Was ein Risiko für Mutter und Kind sei ­ – dafür gebe es ganz klare Vorgaben.

Im Gespräch blickte er auch einige Jahrzehnte zurück: „Früher war das nicht ungewöhnlich, wenn ein Kind bei der Geburt gestorben ist“, sagt Wessels. „Aber wenn heute ein Kind wegen eines Geburtsfehlers behindert ist, das möchte ich nicht erleben.“

Andererseits wolle er auch keinen „Abgesang“ auf die Geburtshilfe in Friesoythe aufkommen lassen. Ja, Politik und Krankenkassen forderten immer wieder die Schließung kleiner Geburtsstationen. „Aber wir wollen die Geburtsstation im Marien-Hospital so lange halten wie es möglich ist“, so Wessels.