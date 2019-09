Friesoythe In drei Wochen stehen die Herbstferien bevor. Für Eltern jüngerer Schulkinder stellt sich erneut die Frage nach der Kinderbetreuung, wenn sie in der Zeit keinen Urlaub haben. Die Jugendpflege der Stadt Friesoythe bereitet deshalb wieder eine Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter vor.

In den Herbstferien wird die Ferienbetreuung vom 7. bis 18. Oktober angeboten. Die Betreuung findet wie immer montags bis freitags in den Räumen der Marienschule Friesoythe an der Brakestraße statt. Eltern können für ihre Kinder die Betreuung flexibel morgens ab 7.30 Uhr in Anspruch nehmen. Kernzeit ist von 8.30 bis 13 Uhr. Mittags ist dann je nach Bedarf eine Betreuung noch bis 14 Uhr möglich.

Die Betreuungskräfte haben wieder ein attraktives Kreativ- und Spielangebot vorbereitet. Die Kinder können diese Angebote wahrnehmen, aber auch das Freispiel mit verschiedenen Spielsachen und auf dem großen Spielplatz ist möglich. Täglich ist ein gemeinsames Frühstück vorgesehen. Der Eigenanteil für eine Betreuungsstunde beträgt zwei Euro€. Für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung.

Eine Anmeldung ist noch bis Montag, 16. September, möglich. Interessierte Eltern erhalten Informationen zur Ferienbetreuung sowie Anmeldevordrucke bei der Stadt Friesoythe im Rathaus am Stadtpark, online unter www.jugendzentrum-friesoythe.de sowie bei der Stadtjugendpflege unter Telefon 04491/1633 (jugendpflege@friesoythe.de).