Oldenburg

Fast 2000 Berufungsverfahren In 2019 VW-Abgasskandal sorgt auch in Oldenburg für viel Arbeit

Die Büros im Oberlandesgericht sind mehr als sonst voller Akten. Die Zahl der Verfahren stieg in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 70 Prozent an. Das bringt das Gericht an seine Grenzen.