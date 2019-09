Friesoythe Die Marienschule Friesoythe startet am Freitag, 13. September, einen Sponsorenlauf für den guten Zweck. Durch den Lauf soll zum einen der Förderverein, zum anderen der Verein „Jedem Kind eine Chance“ finanziell unterstützt werden. Der Förderverein möchte mit dem Geld die Gestaltung des Schulhofes vorantreiben. Es soll nämlich ein Seilgarten als Kletterangebot angeschafft werden.

Jeder Schüler läuft eine Strecke von gut 400 Metern um das Schulgebäude herum. Diese Laufrunden werden gezählt. Jedes Kind darf sich Sponsoren suchen, die ihm für seine gelaufenen Runden Geld spenden. Nach dem Lauf werden die Runden addiert. Die Sponsoren werden dann von den Kindern gebeten, ihnen daraus errechneten Geldbetrag zu überreichen. Eltern können ihre Kinder gerne bei der Suche nach Sponsoren (Bekannte, Verwandte, Paten) unterstützen.

Der Sponsorenlauf beginnt in der 3. Stunde. In den ersten beiden Stunden ist Unterricht. Danach ziehen die Kinder Sportkleidung an.

„Wir freuen uns auch auf zahlreiche Zuschauer“, teilt Schulleiterin Ina Niehaus mit. Und weiter. „Spenden für eine gute Sache zu sammeln, zeigt unseren Kindern, nicht nur an sich zu denken. Aus diesem Grund wollen wir gerne einen kleinen Anteil des Spendengeldes an eine gemeinnützige Einrichtung spenden.“ Der Friesoyther Verein „Jedem Kind eine Chance“ soll von bedacht werden, denn auch Kinder der Marienschule können davon profitieren, heißt es.